Сель сошел в Кыргызстане: четыре человека пропали без вести  

Фото: МЧС КР

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Бишкек. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Оша в воскресенье, 14 июля, из-за проливных дождей в селах Толойкон и Борубай-Ата сошел сель. Река Ак-Буура вышла из берегов и затопила часть Оша, сообщает - На территории Оша в воскресенье, 14 июля, из-за проливных дождей в селах Толойкон и Борубай-Ата сошел сель. Река Ак-Буура вышла из берегов и затопила часть Оша, сообщает kaktus.media





Известно о четырех пропавших без вести людях и масштабных материальных потерях. На местах работают сотрудники МЧС и МВД.





Для урегулирования последствий селей, а также из-за нестабильной погоды введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявили на заседании штаба гражданской защиты под председательством мэра города Бакытбека Жетигенова.





Сотрудники правоохранительных органов следят за тем, чтобы не допустить мародерства на затопленном рынке.











