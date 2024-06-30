29.06.2024, 09:23 7136
В Кыргызстане сошел сель, есть жертвы
Фото: elements.envato.com
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Бишкек. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель, погибли пять человек, сообщает издание 24.kg.
Из-за сильных дождей селевые потоки затопили десять дворов и повредили два моста в селе Абшир-Ата. В селе Тескей-Кожоке пострадали 15 дворов и местная школа. В селе Кара-Булак селевые потоки унесли автомобиль и мост. В селе Тажы-Кыштак сель затопил семь дворов и несколько сараев", - пишет местное СМИ.
Заместитель главы Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Кыргызстана Байзак Оторбеков подтвердил, что найдены тела пятерых человек. По словам местных жителей, в местности Абшыр-Ата на берегу реки на топчане отдыхали шесть человек. Всех унесло течением.
В настоящее время сотрудники МЧС республики ведут работы по устранению последствий селя, устанавливают личности погибших и пострадавших.
Напомним, прошлым летом в Казахстане в Алматинской области на плотине Талгар селевой паводок размыл дамбу. Тогда из зоны селевого риска было эвакуировано около 150 человек.
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27.06.2024, 14:30 15871
Экс-партнер Трампа выплатит Казахстану $32 млн
Истцы - банк и власти Алматы утверждают, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из "БТА Банка"
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-партнера Трампа Феликса Сэтера обязали выплатить более $32 млн в бюджет Алматы и "БТА Банку" по делу об отмывании денег. Суд считает, что он помогал выводить средства в том числе с помощью недвижимости в Trump SoHo tower, сообщает телеканал РБК со ссылкой на Bloomberg.
Решение вынесло федеральное жюри присяжных.
Истцы - банк и власти Алматы утверждали, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из "БТА Банка", предположительно, тестем Храпунова и бывшим председателем финансовой организации Мухтаром Аблязовым. "БТА Банк" в 2009 году признали банкротом и национализировали, а Аблязов был вынужден бежать из страны. В Казахстане его приговорили к пожизненному сроку заключения по обвинению в убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева, еще один приговор касается создания преступного сообщества, хищений и отмывания денег. В России он также был заочно осужден на 15 лет колонии по делу о хищении почти 60 млрд руб.", - сообщает телеканал.
По утверждению властей Алматы, часть денежных средств была похищена из госбюджета отцом Ильяса Храпунова - Виктором Храпуновым, занимавшим пост мэра с 1997 по 2002 год.
Сэтер помогал Храпунову уклониться от международных санкций и заработал на этом миллионы", - пишет Bloomberg.
Речь идет о сделках с объектами в Trump SoHo tower в Нью-Йорке, торговом центре в штате Огайо и частными инвестициями.
Агентство утверждает, что Сэтер встречался с Храпуновым в Trump Tower, обсуждал отмывание украденных денег и лично организовал встречи с Трампом для возможного инвестирования.
Вместе с тем и "БТА Банк", и власти Алматы "приложили немало усилий, чтобы ограничить от обвинений Трампа", отмечает агентство.
Нет никаких доказательств того, что Ильяс или Сэтер раскрыли Трампу незаконное происхождение средств или что Трамп совершил какие-либо нарушения с Ильясом Храпуновым", - говорится в заявлении истцов.
Сэтер, Храпунов и Аблязов свою вину не признали.
Я не согласен с приговором и буду подавать апелляцию", - приводит агентство комментарий Сэтера.
Как отмечает Bloomberg, Трамп не является фигурантом этого дела, однако "судебный процесс вновь привлек внимание к его президентской кампании", в том числе напомнил "о связях с Россией перед выборами 2016 года".
Напомним, очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября. Ожидается, что основными соперниками станут республиканец Трамп и действующий глава государства демократ Джо Байден.
25.06.2024, 10:53 33821
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы
Он вылетел из Лондона и вернется в Австралию
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Лондон. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы, он вылетел из Лондона и вернется в Австралию.
По данным Wikileaks, Ассанж заключил сделку с американской стороной, обвиняющей его в шпионаже, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в Британии, сообщает РБК.
Ассанж провел в тюрьме строгого режима 1901 день.
Высокий суд Лондона освободил его под залог. (...) Он сел на самолет и вылетел из Великобритании в Австралию", - говорится в сообщении.
The Washington Post и CNN со ссылкой на судебные документы сообщали, что он достиг предварительной сделки о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. В WikiLeaks отметили, что она еще не завершена официально.
Предполагается, что завтра, 26 июня, суд на Северных Марианских островах (это территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин) вынесет решение о тюремном сроке на 62 месяца (пять лет и два месяца), столько он уже провел за решеткой в Лондоне.
Представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину", - подчеркивает источник.
В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010-2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.
С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был отправлен в тюрьму в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию. В прошедшем марте Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США. В этом году продолжились слушания относительно того, может ли основатель WikiLeaks обжаловать решение об апелляции: в мае Высокий суд встал на его сторону. Сообщалось об ухудшении здоровья Ассанжа на фоне пребывания в заключении", - пишет сайт.
24.06.2024, 09:05 46331
Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дербенте
Фото: РИА Новости
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками в православных храмах и синагоге в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов, сообщает Акорда.
Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.
Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций", - заявил президент.
Вчера вечером стало известно о серии нападений вооруженных боевиков на синагогу и церковь в Дербенте, а также пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников, сообщает РИА Новости.
После терактов были уничтожены, по разным сведениям, от пяти до шести боевиков. Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, пишет агентство со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ. Глава региона Сергей Меликов не исключает, что террористов готовили "в том числе из-за рубежа".
Из-за терактов в Дагестане 24-26 июня объявлен трехдневный траур. Семьям всех погибших и пострадавшим окажут материальную помощь.
23.06.2024, 20:57 52796
В Саудовской Аравии из-за жары погибло более тысячи паломников
Среди погибших семь граждан России
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Каир. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году во время паломничества в Мекку в Саудовской Аравии погибло более тысячи мусульман, сообщает РБК.
По сообщениям арабских СМИ, количество погибших столь велико из-за большого числа незарегистрированных паломников. Люди долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, в то время как температура в Мекке превышает 51 градус.
Позже глава хадж-миссии России Хизбулла Асуев сообщил, что в числе погибших семь россиян.
По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. Могу сказать, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. По данным на воскресенье, у остальных были обычные туристические визы, по которым хадж совершать согласно саудовским законам нельзя. Сейчас идет выяснение обстоятельств и получение окончательных данных", - рассказал Хизбулла Асуев изданию РИА Новости.
23.06.2024, 16:46 55771
Туристы устроили пожар на греческом острове
Фото: Пожарная служба Греции
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Греции арестовали 13 человек за пожар на острове Идра (Гидра), сообщает пожарная служба Греции.
Тринадцать граждан Греции были арестованы сотрудниками управления по борьбе с поджогами за то, что они устроили пожар в лесу, в районе Бисти, на острове Идра, вечером 21 июня. Арестованные предстанут перед прокурором Пирея в воскресенье утром", - пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.
По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана.
Как отметили в пожарной службе, за выходные по всей стране вспыхнуло более 70 лесных пожаров. Уровень опасности остается высоким из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос о негативном воздействии фейерверков на окружающую среду, человека и животных. Результаты опроса показали, что свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на протяжении всего своего существования, сообщает recyclemag.ru.
Грохот безмерно пугает диких и домашних животных, приводя их предсмертное состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин. В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150–170 децибел, сообщает greenbelarus.info. Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120–140 децибел - порог болевого ощущения.
Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов сообщил, что в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. За последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
Напомним, в Казахстане в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
В этом году руководителям резервата "Семей орманы" вынесли приговор. Суд установил, что виновные во время лесного пожара, не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.
В этом году в МЧС РК появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.
23.06.2024, 13:23 58211
Казахстанца задержали за вандализм в Помпеях
Вандалу придется компенсировать ущерб
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Рим. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанского туриста задержали за написанное им слово ALI на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке в итальянском городе Помпеи, сообщает Kazinform.
Турист из Казахстана был задержан в субботу утром сотрудниками службы безопасности, после того как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в Археологическом парке Помпеи", - пишет издание.
Сообщается, что вандалу придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Точная сумма ущерба будет известна после проведения технической экспертизы.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
22.06.2024, 13:02 66186
В Таджикистане запретили носить чуждую культуре народа одежду
Эмомали Рахмон подписал 35 законов
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Душанбе. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, в числе которых запрет на ношение чуждой культуре страны одежды, сообщает пресс-служба президента.
Запрет входит в закон "О регулировании торжеств и церемоний". Под чуждой культуре одеждой подразумеваются хиджаб и сатр.
Законы "Об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан" и "Об ответственности за обучение и воспитание ребенка", принятые в новой редакции, направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также на защиту прав и свобод ребенка, обучение и воспитание ребенка в духе гуманизма, патриотической гордости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям", - сообщили в администрации президента.
21.06.2024, 16:04 70981
Продавали вооружение Тайваню - Китай ввел санкции против американской компании
Также под санкции попало руководство Lockheed Martin
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Пекин. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружения Тайваню.
Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщил Пентагон, передает РИА Новости.
Как следует из заявления, опубликованного в пятницу на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, США недавно "вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая", что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
В соответствии с законами КНР "Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin".
В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Среди сотрудников компании санкции были введены в отношении генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора Джея Малаве (Jesus Malave). Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на территории КНР, соответствующим лицам запрещается въезд на территорию КНР, им не будут выдаваться въездные визы. Организации и частные лица на территории Китая не будут осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с соответствующими лицами и компаниями", - уточняет издание.
Меры вступают в силу с 21 июня текущего года.
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