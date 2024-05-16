15.05.2024, 13:03 31336
Селеопасный период начался в Восточном Казахстане
Фото: ДЧС ВКО
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Уральск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане с 15 мая начался селеопасный период.
Всего в регионе 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, городе Риддере и районе Алтай. В верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам", - сообщили в ДЧС региона.
Там подчеркнули, что специалисты ежегодно в целях безопасности проводят обследование начиная с момента, когда озера еще не вскрыты ото льда и до полного их вскрытия для контроля селеопасной обстановки.
В области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном это береговые откосы и подрезы гор на автодорогах, в бассейнах рек: Громотуха, Уба - город Риддер; Бухтарма, Хамир,Черновая - район Алтай; Бухтарма- Катон-Карагайский район; Кендерлык - Зайсанский район", - пояснили в ДЧС.
В настоящее время подготовлен план мероприятий по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры области на селеопасных и оползнеопасных участках.
Разработан график плановых наземных и аэровизуальных обследований по руслам рек и селе-, оползнеопасных участков. Запланированы батиметрические работы на моренных озерах. Проведена установка 20 предупредительных и запрещающих щитов на селеопасных и 18 щитов на оползнеопасных участках, выданы уведомления-рекомендации местным исполнительным органам селе- и оползнеопасных районов и руководителям предприятий, частным домовладельцам, чьи объекты и строения находятся на потенциально селеопасных участках", - рассказали в департаменте.
Для ведения мониторинга за селевой и оползневой обстановкой действует 9 сезонных гидропостов и 1 круглогодичный.
В ДЧС призвали воздержаться от походов в горы в селеопасный период.
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15.05.2024, 08:19 38861
Паводки в Атырауской области: в Индере запустили перевозки на лодках из-за размыва дороги
Фото: оперативный штаб по ЧС
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Атырау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Индере Атырауской области запустили перевозки на лодках из-за размыва подъездной дороги. Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, лодочная служба находится на реке Урал в целях создания условий для доступа жителей села к районному центру.
Как уточнили в оперативном штабе по ЧС, перевозка на лодках запускается 15 мая с 09.00 до 19.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30.
За Уралом находятся 4 сельских округа и прилегающие к ним населенные пункты. В частности, Коктогайский, Орликский, Есболский, Елтайский сельские округа и села Ынтымак, Аккала", - сказал аким Индерского района.
Кроме того, предусматривается внутрипоселковый маршрут между центральным мостом в поселке Индербор и лодочными перевозками.
Спасатели продолжают круглосуточное дежурство на гидропостах на реке Урал. По состоянию на 20.00 14 мая уровень воды в Махамбетском районе достиг 984 сантиметра. В Махамбетском районе дежурства проводятся на 5 постах в селе Талдыколь, а также на 8 постах в селе Сарайшык.
14.05.2024, 18:35 62581
В Алматы около плотины "Аксай" обвалился грунт
Пострадавших и разрушений нет
Фото: МЧС РК
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Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карасайском районе города Алматы около плотины "Аксай" обвалился грунт, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Не доезжая плотины "Аксай" произошел обвал грунта объемом 3,5 кубометра из-за его переувлажнения. На месте работники водоканала, которыми был обнаружен прорыв водопровода", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что проводятся восстановительные работы.
Пострадавших и разрушений нет", - добавил в МЧС.
Ранее в Медеуском районе Алматы сошла оплывина объемом 60 кубометров, которая частично перекрыла автодорогу.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
14.05.2024, 08:37 78931
В Атырауской области продолжается эвакуация жителей
Фото: скриншот из видео МЧС
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Атырау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Талдыколь Махамбетского района продолжается эвакуация жителей в город Атырау. С села эвакуировано 129 жителей, в том числе 102 ребенка. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС.
Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 62 ребенка, которые разъехались по родственникам. Эвакуация продолжается. В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется", - отметили в штабе.
Кроме того, сообщается об устранении разрыва дамбы на канале Сарыозек. Угрозы подтопления населенным пунктам нет.
На канале Сарыозек будет вестись круглосуточное дежурство", - сообщил аким города Шакир Кейкин.
Также течь из-под защитных дамб устранили в селе Сарайшык.
По данным штаба, 14 мая в 01.20 на месте старого подземного трубопровода произошел прорыв, что привело к подтоплению защитных укреплений. ЧП произошло недалеко от места археологических раскопок древнего городища Сарайшык. На место происшествия прибыл аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.
В результате оперативных мер проникновения воды в село Сарайшык удалось избежать. В настоящее время вдоль населенного пункта строится дополнительная дамба. Отметим, что протяженность защитных укреплений в Сарайшыкском сельском округе составляет 13,6 км. Из них 5,4 км - это реконструированная старая дамба. 8,2 километра валов были возведены после объявления ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в селе Сарайшык Махамбетского района имеется 506 домов, 2972 жителя.
Также в регионе продолжаются противопаводковые работы в селе Алмалы. Из-за поднятия уровня воды в реке Жайык из села Алмалы были эвакуированы два человека и домашний скот.
Как сообщалось ранее, пик паводка в Атырау ожидается через несколько дней.
13.05.2024, 18:10 97776
Паводки в Атырауской области: в селе Талдыколь началась эвакуация населения
Фото: кадр из видео
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Атырау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с угрозой подтопления подъездной дороги в село Талдыколь Махамбетского района Атырауской области началась заблаговременная эвакуация населения, сообщает оперативный штаб по чрезвычайным ситуация региона.
Эвакуации подлежат в первую очередь беременные женщины, дети и пожилые люди. Тяжелобольные пациенты будут эвакуированы по алгоритму, разработанному управлением здравоохранения Атырауской области. Для жителей подготовлены эвакуационные пункты в городе Атырау", - проинформировали в штабе.
По словам акима Махамбетского района Кайрата Нурлыбаев, в настоящее время вода подмывает обе части въездной дороги в село Талдыколь. Ведутся работы по укреплению защитных дамб и установке труб для пропуска воды.
Мы уверены, что имеющиеся дамбы вокруг села удержат воду и предотвратят подтопление населенного пункта. Однако опасения вызывает дорога, ведущая в село Талдыколь, мы не должны допустить, чтобы жители остались отрезанными от областного центра", - добавил Кайрат Нурлыбаев.
Напомним, пик паводка в Атырау ожидается через несколько дней.
13.05.2024, 14:38 105031
Облицовка одной из столичных новостроек рухнула на ребенка
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане элемент конструкции фасада здания обрушился на выходящего из подъезда ребенка.
По информации телеканала Astana TV, инцидент произошел в астанинском ЖК "Sat City". Элемент фасада новостройки рухнул на ребенка, когда он выходил из подъезда.
В травмпункт городской многопрофильной детской больницы № 2 пострадавшего 2013 года рождения доставили с жалобами на рану в области виска.
При осмотре обнаружили точечную ушибленную рану без кровотечения. Общее состояние пострадавшего удовлетворительное. Ребенка направили на амбулаторное наблюдение у хирурга, дали соответствующие рекомендации", - рассказали в столичном управлении здравоохранения.
Напомним, в Алматы каждый трети застройщик работает недобросовестно. В Казахстане до 1 июня проведут ревизию всех строящихся объектов на предмет законности.
13.05.2024, 11:29 110891
В Петропавловске нашли тело пропавшего во время наводнения мужчины
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу
Фото: МЧС РК
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Петропавловск. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске нашли тело пропавшего во время наводнения 34-летнего мужчины, информирует пресс-служба департамента полиции города.
13 апреля поступило сообщение о том, что без вести пропал 34-летний житель города. 12 мая водолазы обнаружили тело мужчины без видимых наружных повреждений", - цитирует "Петропавловск.news" сообщение полиции.
Подчеркивается, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовные дела о пропаже людей во время паводков.
13.05.2024, 10:25 112651
В Уфе водитель иномарки во дворе дома сбил 10-летнего мальчика: ребенок доставлен в больницу
Фото: gtrk.tv
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Уфа. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Уфе водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика во дворе дома, мальчик с различными травмами был доставлен в больницу, сообщает ГТРК "Башкортостан".
ДТП произошло днем 8 мая. Водитель автомашины "Черри Тигго", следуя по дворовой территории дома № 165 на улице Комсомольская, сбил ребенка, выбежавшего на проезжую часть с детской площадки.
Сообщается, что по факту ДТП начато административное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы, которые крайне обеспокоены случаями ДТП во дворах жилых домов. По их словам, в стране практически ежегодно во дворах происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают. В связи с чем жители РК предлагают депутатам выступить с инициативой о внесении изменений в ПДД, связанных со снижения скоростного режима во дворах жилых домов.
Надо отметить, что придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом.
К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых. В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Стоит напомнить, что еще в СССР во многих городах перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, которые ограничивают скорость движения машин до 5 км/час.
Действительно, во многих городах Советского Союза перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, ограничивающие скорость движения автомобильного транспорта до 5 км/час. Все граждане СССР знали, что и милиция, и суд, и прокуратура, и партийный комитет в 99% случаев будут на стороне пешехода", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
По его словам, в действующих ПДД Казахстана разрешается движение транспорта в жилых зонах и на дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Однако установлено, что допустимый показатель превышения скорости в стране - 10 км/час. Следовательно, водитель может безнаказанно мчаться по двору жилого дома со скоростью, например, 29 км/час, и при этом он не будет наказан, потому что, по сути своей, не нарушает ПДД", - отмечает эксперт.
Он также привел пример трагедии, которая произошла во дворе одного из домов Алматы.
В Бостандыкском районе под колесами автомашины погиб трехлетний ребенок. 23-летний водитель автомашины марки Subaru, следуя по подъездной дороге к многоэтажному дому, при совершении левого поворота на большой скорости допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который катался на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщил юрист.
Кроме того, подчеркнул специалист, фиксирование нарушений установленной скорости в жилых зонах и на дворовых территориях не производится, данный вопрос пока никак не урегулирован.
Как показала практика, действительно, практически во всех дворах жилых домов отсутствуют специальные камеры, которые могут выявить нарушения по установленной скорости движения ТС. Возвращаясь к ранее сказанному инциденту, в связи с отсутствием камер, которые могли действительно зафиксировать, что водитель ехал на большой скорости, основным доказательством такого явилось нахождение жильцов данного дома на улице в момент езды на большой скорости водителя. Только это помогло установить виновного, который в свою очередь был намерен уехать с места происшествия", - добавил эксперт.
В свою очередь известный юрист Сергей Уткин отметил, что, прежде чем ставить вопрос о снижении указанного предела, необходимо получить и изучить статистику ДТП во дворах и жилых зонах.
Если причиной многих ДТП или тяжести последствий была именно скорость в пределах от 5 до 20 км/ч, тогда, конечно, можно ставить вопрос о снижении. Но этот вопрос должны сначала исследовать ученые и дать соответствующие рекомендации", - заявил он.
Необходимо отметить, что подобные инциденты зачастую происходят не только в Казахстане, но и во многих странах постсоветского пространства.
К примеру, в России СМИ буквально переполнены новостями о трагедиях. В частности, недавно в Калининграде водитель BMW снесла мальчика прямо во дворе жилого дома. А осенью прошлого года в этом же городе машина во дворе дома насмерть сбила 3-летнего малыша, который не дожил до своего четырехлетия один день. Также в Новосибирске во дворе дома в прошлом году автомобиль сбил первоклассника. В Москве в августе прошлого года во дворе жилого дома машина сбила девочку.
Кроме того, в прошлом году в столице Беларуси Минске во дворе жилого дома ребенок попал под колеса автомобиля. Еще один случай произошел в Минске в 2022 году. Тогда во дворе под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
На сайте информационного агентства проводился опрос на данную тему, который показал, что подавляющее большинство казахстанцев выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов.
12.05.2024, 19:41 105931
Жительница Актау просит государство спасти ее от мужа
Фото: Depositphotos
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Актау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространяется видео жительницы Актау, в котором женщина - многодетная мать просит государственные органы защитить ее от преследований супруга.
Многодетная мать вынуждена была сбежать из Актау, боясь угроз и преследований со стороны супруга. Защитное предписание полиции, оформленное после нанесения побоев, на поведение мужа никак не повлияло", - пишет региональное издание lada.kz.
По словам пострадавшей, в последнюю их встречу муж гнался за ней на автомобиле, преградил дорогу с требованием выйти из машины, а когда она отказалась, выбил стекло.
Я просила возбудить уголовное дело, но мне было отказано и сообщено о составлении административных протоколов о мелком хулиганстве. С моим адвокатом написали заявление в прокуратуру, там назвали действия полиции незаконными. Однако до сих пор ему не выписали даже арест. Я не чувствую защиты со стороны государства. Нахожусь в постоянном стрессе и страхе. Разве так может быть?" - жалуется женщина.
Как рассказала героиня истории, в марте этого года было вынесено защитное предписание, согласно которому в отношении потерпевшей запрещается совершать бытовое насилие, преследовать и разыскивать против ее воли. Однако после этого ее муж продолжал оказывать давление и слать угрозы.
9 марта муж выследил меня по дороге из аэропорта Актау, создал аварийную ситуацию, из-за которой я вынуждена была остановиться. Он подошел к машине, потребовал открыть дверь, угрожая и сопровождая свои угрозы нецензурными словами. Я заблокировала двери. Тогда он недолго думая одним ударом разбил стекло с водительской стороны. Оскорблял. От нервного напряжения я впала в оцепенение и не могла ни говорить, ни двигаться. Сидящая рядом подруга звонила в полицию", - поделилась пострадавшая.
Приехавшим полицейским сразу сообщили о нарушении защитного предписания, попросили вызвать скорую помощь. Однако сотрудники полиции не задержали преследователя и даже не торопились с вызовом медпомощи.
Вели беседы "теплые" с ним. Притом что он не стеснялся угрожать мне даже в их присутствии. На возмущение моей подруги просили ее "не лезть в личную семейную жизнь и не создавать провокации", - пояснила пострадавшая.
По словам женщины, уже позже, когда она находилась в больнице, полицейские приходили и заявляли о том, что не знали о наличии защитного предписания, но факт предупреждения был несколько раз зафиксирован на видео.
Письма с обращением и просьбой о защите пострадавшая отправила во всевозможные инстанции, фонды по борьбе с бытовым насилием и даже президенту страны.
Адвокат потерпевшей Айбек Суюндуков с сожалением констатирует, что, несмотря на изменение закона о бытовом насилии, отношение к жертвам у многих остается на прежнем уровне. К людям, подвергающимся преследованиям, избиениям, моральному и материальному насилию, относятся с легкой ноткой "дома разберутся".
Ранее президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова рассказала журналисту Kazakhstan Today, что декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека в Казахстане.
Также стоит отметить, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями. Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось. В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом.
15 апреля президент РК подписал закон о защите женщин и детей от насилия. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?