Семь человек пострадали при взрыве на СТО в Костанае

Костанай. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня днем в двухэтажном здании станции технического обслуживания в Костанае произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек, передает Kazakhstan Today.

Взрыв газового оборудования на природном газе произошел примерно в 12.00.

В результате взрыва произошло обрушение 90% здания, с последующим возгоранием. Всего семеро пострадавших. Шестеро доставлены в больницу, трое из них госпитализированы. Одному пострадавшему работники Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

По данным ведомства, на месте происшествия создан оперативный штаб. Газоснабжение и электричество временно отключено. Также сообщается, что в 12.47 пожарные подразделения локализовали горение. В 13.24 из здания было эвакуировано 9 газовых баллонов.

В ликвидации происшествия задействованы силы и средства ГУ "СПиАСР", СРАОСО, ДП, МИО, ЦМК, КазТрансГазАймак в количестве 98 человек и 30 единиц техники.









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