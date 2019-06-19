Семь человек пострадали при взрыве на СТО в Костанае

Взрыв газового оборудования на природном газе произошел примерно в 12.00.
В результате взрыва произошло обрушение 90% здания, с последующим возгоранием. Всего семеро пострадавших. Шестеро доставлены в больницу, трое из них госпитализированы. Одному пострадавшему работники Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.
По данным ведомства, на месте происшествия создан оперативный штаб. Газоснабжение и электричество временно отключено. Также сообщается, что в 12.47 пожарные подразделения локализовали горение. В 13.24 из здания было эвакуировано 9 газовых баллонов.
В ликвидации происшествия задействованы силы и средства ГУ "СПиАСР", СРАОСО, ДП, МИО, ЦМК, КазТрансГазАймак в количестве 98 человек и 30 единиц техники.
Напомним, в конце февраля в одном из домов Тараза произошел взрыв и обрушение 1-3 этажей. Причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. В результате происшествия три человека погибли и шестеро пострадали.
Еще один случай произошел в марте в Нур-Султане. В результате взрыва газового баллона произошло обрушение кровли здания ТОО "МолПродуктсервис". Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. В результате взрыва пострадали три человека, под завалами было найдено тело погибшей женщины.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства