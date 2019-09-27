Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Семь взрослых и ребенок пострадали в массовой дорожной аварии в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента полиции города, дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью, в 22.40, в Жетысуском районе Алматы. Водитель автомашины БМВ А., 1996 года рождения, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, при перестроении допустил столкновение с неустановленной машиной, двигавшейся попутно.

Далее БМВ", выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автомашиной "Тойота", под управлением А., 1985 года рождения, а также с автобусом ЛИАЗ, которые следовали по проспекту на восток.

Затем, продолжив движение, БМВ совершил столкновение с двумя автомашинами "Тойота-Камри", которые ехали в западном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получили 8 человек, в том числе и 8-летний ребенок. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК. В рамках производства будут назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировали в полиции.

Напомним, 25 сентября в Восточно-Казахстанской области, на автомобильной дороге Алматы - Усть-Каменогорск, произошла авария с участием пассажирского автобуса . По предварительным данным, водитель автобуса уснул и допустил опрокидывание. В транспортном средстве находилось 23 пассажира (14 человек из Монголии) и два водителя. В результате ДТП 4 человека получили ранения.

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