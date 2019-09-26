В МИИР РК уточнили количество пострадавших при опрокидывании автобуса в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК уточнили количество пострадавших в аварии с автобусом в Восточном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Напомним, авария произошла в Восточно-Казахстанской области 25 сентября 2019 года, около 06.20, на автомобильной дороге Алматы - Усть-Каменогорск. По предварительным данным, водитель автобуса уснул и совершил опрокидывание.

В автобусе находилось 23 пассажиров (14 человек из Монголии) и два водителя. В результате ДТП 4 человека получили ранения", - отметили в пресс-службе МИИР РК.

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