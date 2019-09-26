Усть-Каменогорск. 25 сентября. Kazakhstan Today - Два человека пострадали при опрокидывании автобуса на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской области 25 сентября 2019 года, около 06.20, на автомобильной дороге Алматы - Усть-Каменогорск, 812-й километр (село Айгыржал Аягозского района, участок на реконструкции АО "К-Дорстрой") произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автобуса с госномером 812LKB05 уснул и совершил опрокидывание. В автобусе находилось 25 пассажиров. В результате ДТП пострадали 2 человека", - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По данным ведомства, транспортное средство прошло технический осмотр 17 июня 2019 года, техосмотр действителен до 17 декабря 2019 года. На участке ДТП установлены дорожные знаки согласно дислокации.

Представители АО "К-Дорстрой" и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются.

Напомним, 15 сентября в Алматинской области на станции Шамалган поезд врезался в стоявший на путях пассажирский автобус . Водитель погиб. Он успел высадить большую часть пассажиров, но сам выйти из салона не смог. В аварии пострадали три человека: женщина 1986 года рождения и две ее дочери.

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