16.02.2024, 14:02 32661
Семей остался без света Дополнено
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Семей. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее произошел массовый сбой, почти во всех районах города отключили свет.
Как сообщает Telegram-паблик Abai News, жители также жалуются, что у них нет холодной воды.
Ситуацию прокомментировали в Минэнерго.
В 13.30 вследствие отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в г. Семей. В 13.45 электроснабжение восстановлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Дополнено 16.02.2024, 15.15
Позже в АО "KEGOC" назвали причину отключения на сетях.
В связи с неблагоприятными погодными условиями 16 февраля 2024 года в 13.26 произошло отключение на подстанции 220 кВ АО "KEGOC" в Семейском энергоузле. После выполнения оперативных действий персонала в 13.45 подача электроэнергии восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении компании.
Напомним, на прошлой неделе из-за погодных условий жители Степногорска остались без тепла и электричества.
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17.02.2024, 10:09 1906
Более 450 человек вызволили из снежного плена спасатели этой ночью
Фото: Depositphotos
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Семей. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокпектинском районе Абайской области из снежных заносов спасен 381 человек, из них 19 детей.
Специальную операцию по спасению людей провело МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели проверили все машины, находящиеся в снежных заносах.
В заносах людей нет, все спасены и находятся в пунктах обогрева", - сообщил глава ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов.
Работы по очистке автодороги и вызволению техники из снежных заносов продолжились сегодня утром.
Также 67 человек эвакуированы в области Жетісу, на автодороге Сарыозек - Коктал. Все люди доставлены в пункт обогрева.
Еще 11 человек, в том числе 7 детей поздно ночью попали в снежный перемет неподалеку от села Карашилик в Маркакольском районе ВКО. Сотрудники ДЧС эвакуировали их и сопроводили до населенного пункта.
По данным "КазАвтоЖол", по состоянию на 09.30 17 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.
В связи с ограничениями на дорогах из-за непогоды вчера к казахстанцам обратился вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.
Из-за понижения температуры воздуха до -35°C на 80 участках введены ограничения для дизельных автотранспортных средств во избежание замерзания топлива и воздушной системы грузового транспорта. Также причиной введения ограничительных мер на оставшихся 20 участках стали погодные условия в соседних областях, метель, ограничения видимости движения и угрозы схода лавин. В связи со сложной ситуацией на дорогах просим всех казахстанцев быть внимательными и обращать внимание на объявления по ограничениям движения", - сказал вице-министр, обращаясь к жителям страны.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидается понижение температуры до -35, -40°C.
На дорогах республиканского значения ограничительные меры будут сохранены", - сообщил вице-министр.
Напомним, вчера из-за непогоды в 9 областях Казахстана ограничили движение транспорта на трассах. Также были отменены рейсы в аэропортах Алматы и Астаны. В алматинском аэропорту сотни пассажиров застряли ночью из-за задержек и отмены рейсов.
17.02.2024, 09:33 3166
Нападение на детей в Алматинской области: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Фото: Depositphotos
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Конаев. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии пострадавших от нападения изверга детей рассказали врачи центральной больницы Жамбылского района Алматинской области.
Один из детей направлен в областную детскую клиническую больницу с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обширная ушибленная ссадина лица", - сообщает телеканал КТК со ссылкой на медиков.
По словам врача-хирурга Серика Оралова, третий мальчик, самый младший, получил тяжелую травму.
Скорее всего, был избит. Левая половина лица - обширная ушибленная ссадина", - рассказал врач.
Остальных детей отправили на амбулаторное лечение. С ними будет работать психолог.
Соседи пострадавших детей рассказали подробности происшествия.
Семья переехала в село полгода назад. Мать одна воспитывает четверых детей. Подозреваемым оказался 47-летний уроженец Туркестанской области, ранее судимый за изнасилование", - говорится в сюжете.
По словам соседей, пытавший детей изверг ранее был сожителем матери.
В момент нападения дети были дома одни. Предположительно, мужчина ударил 13-летнего подростка тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом, а у младшего ребенка черепно-мозговая травма и сотрясение. Сильнейшим испугом отделалась 10-летняя девочка", - сообщает телеканал.
Поиски преступника продолжались всю ночь. На помощь полицейским пришли местные жители. Вчера он был задержан в своем доме.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире. В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
17.02.2024, 08:55 2031
Сотни пассажиров застряли ночью в аэропорту Алматы
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За вчерашний день в аэропорту Алматы отменено 5 и задержано 60 рейсов. Около полуночи в терминале аэропорта в ожидании вылета находились порядка 750 пассажиров.
По данным КГА, в связи с погодными условиями и осадками (сильный снегопад и переохлажденный туман), в аэропорту велись работы по очистке взлетно-посадочной полосы и перрона.
До 2 часов ночи прогноз погоды оставался неутешительным: порывы ветра 8 м/с, видимость 800 м, ливневый снег, замерзающий туман.
На 10.00 погоду прогнозируют более благоприятную: видимость 3 100 м, без осадков, температура -15.
По мере улучшения погодных условий, ситуация с задержками рейсов стабилизируется", - пообещали в комитете.
Руководство аэропорта мобилизовано, представители авиакомпаний находятся на рабочем месте и предоставляют пассажирам всю необходимую информацию.
Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта", - предупредили в КГА.
Напомним, вчера из-за непогоды в 9 областях Казахстана ограничили движение транспорта на трассах. Сегодня к ним добавились еще 2 области: Акмолинская и Павлодарская. Также были отменены рейсы в аэропортах Алматы и Астаны.
Ранее председатель комитета туристской отрасли Юлия Якупбаева на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта попросила навести порядок в аэропорту Алматы, где царит антисанитария и переполнены залы.
16.02.2024, 20:33 27856
Нефтяные отходы загорелись в Мангистауской области
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
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Актау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Нефтехимические отходы загорелись на территории индустриального парка Мангистау. Воспламенилась пришедшая в негодность 63-метровая башня, сообщает Lada.kz.
На территории предприятия ТОО "Индустриальный парк Мангистау" в производственной зоне № 5 произошло возгорание нефтехимических отходов внутри 63-метровой (диаметром пять метров) башни, пришедшей в негодность.
Площадь горения составила около 60 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.
16.02.2024, 12:59 33741
Дело об оползне в Алматы: в прокуратуре рассказали подробности
Фото: МЧС РК
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Алматы рассказали, по какой статье завели уголовное дело об унесшем жизни четырех человек оползне в Алматы и о проверке законности построек в Тау-Самале.
Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство, жители микрорайона Тау-Самал с жалобами на незаконную застройку ранее в прокуратуру не обращались, хотя после случившейся трагедии они заявили представителям СМИ, что жилые дома выше одного этажа там возводят незаконно.
Сообщаем, с 2023 года по истекший период текущего года досудебных расследований, связанных с незаконной застройкой микрорайона Тау-Самал, не имелось, так же, как и жалоб жителей, проверочные мероприятия не проводились", - говорится в ответе заместителя прокурора Алматы на запрос агентства.
В ведомстве также рассказали, что управление полиции Медеуского района расследует уголовное дело по статье 204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, либо повлекшее тяжкие последствия, или причинившее особо крупный ущерб".
Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
В надзорном органе также рассказали, что проверку законности строительства в Тау-Самале и изменения целевого назначения участков земли проводит департамент по управлению земельными ресурсами.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях Алматы.
15.02.2024, 11:03 64431
Алматинцы вновь ощутили землетрясение
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы вновь ощутили небольшое землетрясение силой 2 балла.
По данным МЧС, подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН" 15 февраля в 09.52.
Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что данное землетрясение является афтершоком. В Алматы ощутимость по шкале МSК-64 составила 2 балла.
МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Также после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были выявлены трещины, а на юге Казахстана обнаружили более 30 утечек газа.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время подземных толчков. Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
Власти Алматы в очередной раз заявили, что усилят контроль за строительством в предгорной местности.
15.02.2024, 10:50 64076
Взрыв газа в магазине в Темиртау: из-под завалов извлекли тело погибшей
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Темиртау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-под завалов обрушенного в результате взрыва газа магазина в Темиртау извлекли тело женщины, передает корреспондент агентства.
В 09.49 из-под завала извлечена женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала факт смерти", - сообщили в МЧС.
По данным МЧС, в 10.25 пожар на месте ЧП был ликвидирован.
Напомним, в одном из магазинов Темиртау сегодня утром произошел взрыв. В результате двухэтажное здание обрушилось и загорелось. В 09.08 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.
15.02.2024, 09:18 69496
Взрыв газа произошел в магазине в Темиртау, под завалами здания ищут людей
Фото: МЧС РК
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Темиртау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из магазинов Темиртау произошел взрыв газа, под завалами здания ищут людей, передает корреспондент агентства.
В 08.06 поступило сообщение о взрыве газа в 2-этажном здании магазина на улице Ватутина в Темиртау. Имеется обрушение здания магазина с возгоранием", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в 09.08 пожар локализован на площади 40 квадратных метров.
В ходе обследования и разведки предварительно обнаружено место нахождения пострадавших. Проводится разбор завалов.
В 08.44 из-под завалов извлечена женщина. С ее слов, под завалом также находится мужчина", - проинформировали в министерстве.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?