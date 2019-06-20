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Усть-Каменогорск. 19 июня. Kazakhstan Today - Шесть человек спасли, 26 эвакуировали при пожаре в десятиэтажке Усть-Каменогорска. В доме горели электрические кабели, передает Kazakhstan Today.

18 июня, в 21.45, на пульт 101 Усть-Каменогорска поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме по улице Утепова. К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 21.51 в кабельной шахте с третьего по восьмой этаж происходило горение электрических кабелей, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 26 человек, в том числе восьми детей. Спасено шесть человек, из них один ребенок, при этом двоих спасли с десятого этажа с помощью автолестницы, остальных по лестничному маршу", - уточнили в ведомстве.

Принятыми мерами пожар локализован в 22.19 и ликвидирован в 22.26. Протяженность горения кабелей составила 16 метров.

В тушении пожара участвовали 19 сотрудников и шесть единиц пожарной техники департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

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