Шесть человек спасли, 26 эвакуировали при пожаре в десятиэтажке Усть-Каменогорска

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18 июня, в 21.45, на пульт 101 Усть-Каменогорска поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме по улице Утепова. К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 21.51 в кабельной шахте с третьего по восьмой этаж происходило горение электрических кабелей, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 26 человек, в том числе восьми детей. Спасено шесть человек, из них один ребенок, при этом двоих спасли с десятого этажа с помощью автолестницы, остальных по лестничному маршу", - уточнили в ведомстве.
Принятыми мерами пожар локализован в 22.19 и ликвидирован в 22.26. Протяженность горения кабелей составила 16 метров.
В тушении пожара участвовали 19 сотрудников и шесть единиц пожарной техники департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.
Напомним, при пожаре в двухэтажном доме в Алматы эвакуировали более 60 человек. А в Атырау на днях горела гостиница, в которой находились три десятка детей-спортсменов.
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