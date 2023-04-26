Школьников в Атырауской области перевели на удаленку из-за вспышки кори
Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько классов одной из школ Атырауской области перевели на дистанционку из-за кори.
Признаки инфекции выявили у троих детей, передает портал "Мой город".
В средней школе имени Жамбыла в селе Жанаталап у одного пятиклассника и двух третьеклассников обнаружили признаки кори. Поэтому с 25 апреля по второе мая третьи и пятые классы переходят на дистанционный формат обучения. В это время в школе проведут дезинфекцию и санитарную уборку", - сообщила руководитель управления образования Гульнара Садуахасова на брифинге в РСК.
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, всего в регионе со второго марта по 24 апреля зарегистрировали 15 случаев с подозрением на корь.
Из них лабораторным способом доказана заболеваемость шести детей. По четырем случаям обследования дали отрицательный результат. В пяти случаях проводится исследование. Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 216 человек, состоявших в отношениях с больными", - сказал руководитель департамента Мадениет Танауов.
По эпидемиологическим показателям против кори вакцинировали семерых контактных.
Ранее сообщалось, что экстренную вакцинацию от кори проведут в Костанайской области. Меры было решено принять после выявления заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля предполагают, что это завозной случай. Накануне ребенок вернулся с родителями из России.
Всего в марте в республике зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.
7 апреля министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что эпидемии кори в Казахстане нет. По ее словам, идет повышение заболеваемости корью среди детей. При этом инфекция, как правило, завозная.
Первые случаи были завезены из Турции, Российской Федерации и Египта. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета. Всего по стране более 100 случаев", - сообщила Гиният.
Пока, по ее словам, принимать жесткие меры и ограничения не планируется. Идет вакцинация непривитых детей и детей, которые должны прививаться по возрасту. Также идет работа по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.
Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано более 70 случаев кори. Эпидситуация по кори также осложнилась в Астане.
Симптомы кори:
Кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко-красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет и взрослые до 40 лет. Профилактика заболевания - вакцинация. Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, заражаются со стопроцентной вероятностью.
В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости. Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отит, пневмония, энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация", - сообщают врачи.