Экстренную вакцинацию от кори проведут в Костанайской области

Всего с начала марта в республике зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори

Фото: Pixabay.com

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Костанай. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала марта в стране зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.





Число заболевших корью по стране стремительно растет. Пока это не вспышка, но ситуация уже сложная", - пишет "Алау" .





По данным издания, в Костанайской области уже выявили один случай заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля предполагают, что это завозной случай. Накануне ребенок вернулся с родителями из России.





Главный санитарный врач области подписал постановление, в котором поручил облздраву проводить экстренную вакцинацию контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью после получения информированного согласия. Также в постановлении поручено провести анализ привитости лиц до 30 лет против кори по области и организовать вакцинацию медработников до 55 лет, ранее не привитых", - сообщает сайт.





Согласно данному постановлению доля детей, не получивших плановые профилактические прививки, должна в группах дошкольных детских организациях составлять не более 10%", - рассказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.





Сейчас медики будут проводить наверстывающую иммунизацию для тех, кто пропустил прививки против кори. Это около трех с половиной тысяч детей. В санэпидведомстве напомнили, что плановая вакцинация проводится для детей дважды: первая в 12-15 месяцев и вторая в возрасте 6 лет.





Симптомы кори:





Кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко-красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет и взрослые до 40 лет. Профилактика заболевания - вакцинация.





Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, заражаются со стопроцентной вероятностью. В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости.





Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отит, пневмония, энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация", - сообщила Гулим Досумова.





Между тем министр здравоохранения Ажар Гиният сегодня в кулуарах мажилиса заявила, что эпидемии кори в Казахстане нет. По ее словам, идет повышение заболеваемости корью среди детей. При этом инфекция, как правило, завозная.





Первые случаи были завезены из Турции, Российской Федерации и Египта. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета. Всего по стране более 100 случаев", - сообщила Гиният.





Пока, по ее словам, принимать жесткие меры и ограничения не планируется. Идет вакцинация непривитых детей и детей, которые должны прививаться по возрасту. Также идет работа по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.



