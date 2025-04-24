23.04.2025, 15:17 23551
Сильное землетрясение произошло в Стамбуле
Фото: Depositphotos
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Стамбул. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло около 12.50 по местному времени (14.50 по времени Астаны) в Стамбуле.
Подземные толчки ощущались во всем районе Мраморного моря, информирует ТАСС. Как сообщают сейсмологи, магнитуда землетрясения составила 6,2.
Землетрясение продолжалось 10-15 секунд, ощущались в разных районах города и вызвал панику в Стамбуле.
Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.
По данным РИА Новости, после землетрясения в городе последовали афтершоки. На улицах много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
Напомним, в феврале 2023 года мощное землетрясение в Турции унесло жизни 43 тыс. человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.
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23.04.2025, 17:49 20086
Опасность схода лавин сохраняется в юго-восточных регионах Казахстана
С начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин
Фото: gov.kz
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Опасность схода лавин сохраняется в высокогорных зонах юго-восточных регионов Казахстана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Особенно опасен весенний период, когда лавинная активность возрастает. Лавинная активность в этих регионах наиболее высока в апреле месяце, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, что может способствовать увеличению лавинной угрозы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным МЧС, с начала лавиноопасного периода произошло 74 самопроизвольных сходов лавин.
Для минимизации рисков проведены 103 профилактических спусков лавин и установлены снегозадерживающие щиты. В целях безопасности туристам и отдыхающим даны рекомендации, а в опасных зонах выставляются блок-посты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска", - добавили в министерстве.
Напомним, в марте в Алматы был объявлен высокий уровень лавинной опасности.
21.04.2025, 18:25 49691
Двое подростков погибли в результате аварии в ЗКО
Фото: Depositphotos
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Уральск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двое подростков погибли в результате аварии на автодороге Переметное - Белес в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Произошло столкновение автомашин Jac N56 и ВАЗ-2110. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. В машине находились несовершеннолетние 2008 и 2010 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Департамент полиции, выражая соболезнования семьям погибших, призывает родителей быть особенно внимательными к безопасности детей, не допускать подобных случаев на дорогах", - добавили в ДП.
Ранее детская футбольная команда попала в ДТП по пути в Астану.
20.04.2025, 17:41 70866
Трое малолетних детей погибли от отравления газом в Жамбылской области
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Тараз. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трое малолетних детей скончались от отравления природным газом в селе Сарымолдаева Жамбылской области.
Информация о трагедии появилась в социальных сетях.
По информации Telegram-паблика HALYQSTAN, девочки 3, 5 и 7 лет находились дома одни.
Трагедия произошла вчера вечером. Утром мама девочек закрыла их и ушла по делам. Вернувшись к вечеру, почувствовала запах газа. Девочки уже были без сознания. Женщина отвезла их в больницу, но было поздно. Они умерли в реанимации, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. С родными девочек работают психологи.
Дополнено 20.04.2025, 18.15
Информацию прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.
По факту гибели в результате отравления природным газом в жилом доме в Меркенском районе троих детей начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся следственные действия. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции", - сообщили в ведомстве.
Дополнено 20.04.2025, 18.53
В доме использовался кустарный газовый котел с неправильно установленным дымоходом, сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz Aimaq.
В доме также не было вентиляционного канала, теплоизоляции, конденсатосборника, а также договора на обслуживание и датчика загазованности", - уточнили в газовой службе.
Напомним, в декабре прошлого года двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Акмолинской области. За месяц до этого в Астане произошел пожар в частном доме. В огне погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.
После трагедий детский омбудсмен Динара Закиева предложила запретить оставлять детей без присмотра.
20.04.2025, 14:46 74936
Двое участников алматинского полумарафона скончались во время забега
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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.
Информация появилась на сайте марафона.
Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы. Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось", - говорится в информации.
Первому участнику стало плохо уже на первом километре дистанции на проспекте аль-Фараби.
В 8.15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение - тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия", - сообщил врач 2/51 бригады Алибек Хожаназаров.
Организаторы подчеркнули, что Аккоян Рсалиев регулярно участвовал в забегах с 2021 года. Ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon.
Второй погибший - Нурбол Ахмади - ранее участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы.
Бегун потерял сознание на 16 километре дистанции. Прибывшие на место происшествия врачи оказывали реанимационные действия. Однако, безрезультатно, смерть наступила до приезда бригады. По словам врачей, предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
По словам исполнительного директора корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаевой, безопасность участников - приоритет организаторов.
Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега", - сообщила организатор.
Корпоративный фонд "Смелость быть первым" приносит свои соболезнования родным и близким погибших. Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать материальную помощь семьям погибших.
Два года назад в Алматинской области 41-летний марафонец скончался за несколько метров до финишной арки на забеге Tengri Ultra. У мужчины остановилось сердце.
20.04.2025, 12:30 77041
Трое взрослых и ребенок погибли в аварии в Павлодарской области
Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу
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Павлодар. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека, включая малолетнего ребенка, стали жертвами аварии, произошедшей вчера в Павлодарской области, сообщает департамент полиции региона.
19 апреля на 250-м километре автодороги Калкаман - Керней вблизи села Бирлик Баянаульского района произошло лобовое столкновение автомобилей Pontiac и Lada Granta. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения", - рассказали в полиции.
В результате аварии оба водителя и два пассажира, включая малолетнего ребенка, скончались на месте. Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Напомним, вчера в Акмолинской области произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившим воспитанников частной футбольной школы. Дети ехали в столицу на турнир без сопровождения полиции. Микроавтобус упал в кювет. На месте погиб тренер футбольной команды, один из подростков попал в реанимацию.
20.04.2025, 11:58 78241
ДТП с воспитанниками футбольной школы: один подросток остается в реанимации
Фото: unsplash.com
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Павлодар. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии воспитанников частной футбольной школы, попавших вчера в ДТП, рассказали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Всего в съехавшем в кювет микроавтобусе находились 16 детей. Некоторые из них получили травмы.
15 человек уже забрали домой родители. Один мальчик остается в реанимации. Его доставят санавиацией из Ерейментауской больницы в областную больницу Павлодара.
По данным комитета, родители несовершеннолетних дали согласие на участие детей в соревнованиях и их транспортировку. Но представители частной футбольной школы, несмотря на направленные ранее в исполнительные органы инструкции по организации перевозок несовершеннолетних, никого не проинформировали о поездке.
Напомним, детская футбольная команда попала в ДТП по пути в Астану. Дети ехали в столицу для участия в турнире. На месте происшествия скончался тренер.
19.04.2025, 13:06 93926
Проводник поезда Алматы - Ташкент спас жизнь ребенку
У ребенка начались судороги
Фото: КТЖ
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Ташкент. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время поездки поезда № 001 сообщением Алматы - Ташкент проводник спас жизнь девятилетнему мальчику, которому внезапно стало плохо в пути. Благодаря оперативным действиям удалось избежать трагедии, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
На станции Келес во время погранично-таможенного досмотра у Ярослава Ч. резко ухудшилось самочувствие. Мальчик ехал в Ташкент с мамой на лечение. У ребенка начались судороги, и ситуация требовала немедленной медицинской помощи.
Проводник поезда Куатбек Дауылбаев, заметив резкое ухудшение состояния ребенка, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь. Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние ребенка и спасти ему жизнь.
Начальник поезда оперативно вызвал скорую помощь на ближайшую станцию. К моменту прибытия состава на станцию Келес медицинская бригада уже ожидала поезд. Ярослав был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение Ташкента.
19.04.2025, 12:19 79021
Детская футбольная команда попала в ДТП по пути в Астану: один человек погиб
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 18 апреля, на трассе Астана - Ерейментау - Шидерты произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса, пытаясь обогнать грузовик, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Дети ехали из Павлодара в Астану на соревнования.
В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка", - рассказали в департаменте полиции.
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