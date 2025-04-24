Сильное землетрясение произошло в Стамбуле

Одному из них было 84 года, второму - 21

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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.





Информация появилась на сайте марафона.





Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы. Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось", - говорится в информации.





Первому участнику стало плохо уже на первом километре дистанции на проспекте аль-Фараби.





В 8.15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение - тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия", - сообщил врач 2/51 бригады Алибек Хожаназаров.





Организаторы подчеркнули, что Аккоян Рсалиев регулярно участвовал в забегах с 2021 года. Ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon.





Второй погибший - Нурбол Ахмади - ранее участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы.





Бегун потерял сознание на 16 километре дистанции. Прибывшие на место происшествия врачи оказывали реанимационные действия. Однако, безрезультатно, смерть наступила до приезда бригады. По словам врачей, предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность.





Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.





По словам исполнительного директора корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаевой, безопасность участников - приоритет организаторов.





Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега", - сообщила организатор.





Корпоративный фонд "Смелость быть первым" приносит свои соболезнования родным и близким погибших. Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать материальную помощь семьям погибших.



