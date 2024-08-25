24.08.2024, 11:14 37371
Склоновый сток сошел в Алматинской области: затоплены 11 дворов
Жертв и пострадавших нет
Фото: акимат Жамбылской области
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Конаев. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жанаталап Алматинской области склоновый сток затопил 11 дворовых территорий, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток и частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения Алматы - Алгабас. Подтоплено 11 дворовых территорий. По данной автодороге проезд имеется", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что в целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба.
Уровень воды спал, угроза подтопления снята. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - заверили в ДЧС.
Ранее в горах близ Алматы был объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности.
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24.08.2024, 20:14 18531
Два человека пострадали в результате ДТП с переворотом в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с переворотом в Бостандыкском районе Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по улице Малая Абая в восточном направлении, на пересечении с улицей Брусиловского при наличии знака 2.4 "Уступи дорогу" выехал с второстепенной (дороги. - Прим. ред.) на главную и допустил столкновение с автомашиной Jetour, которая в результате опрокинулась на бок", - проинформировали в пресс-службе.
По данным полиции, в ДТП пострадали водитель Jetour и его пассажир.
К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Бостандыкского района", - добавили в ДП.
Ранее в ЗКО четыре человека погибли в результате ДТП.
24.08.2024, 15:20 28311
В ЗКО четыре человека погибли в результате ДТП
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Уральск. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Чапаево - Жалпактал - Казталовка, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Водитель автомашины ГАЗ-3102, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной КамАЗ. В результате ДТП четыре человека погибли и трое госпитализированы в больницу, из них двое несовершеннолетние", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.
В ДТП погиб сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами автомашины ГАЗ-3102. Руководство и личный состав департамента полиции Западно-Казахстанской области выражает соболезнования семьям и близким погибших", - добавил в пресс-службе.
Ранее шесть человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области.
22.08.2024, 12:50 84696
Почти 500 жителей эвакуировали из-за прорыва озера в Иссык-Кульской области Кыргызстана
На месте дежурит спецтехника
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Бишкек. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Горное озеро Зиндан вышло из берегов в Тонгском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.
По информации ведомства, 21 августа из-за прорыва озера поднялся уровень воды в селе Туура-Суу. Из-за опасности наводнения на место были вызваны спасатели. Они предупредили местные власти об эвакуации жителей участка Балык-Завод и села Туура-Суу и приступили к отводу воды.
Из-за опасности затопления эвакуированы 490 человек. На месте дежурит спецтехника.
22.08.2024, 09:29 89556
С начала года в Алматы из окон многоэтажек выпали 11 детей
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Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматы обеспокоены участившимися случаями выпадения детей из окон многоэтажек. Только в августе зафиксировано шесть случаев падения детей с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.
Проведенный анализ по поступившим звонкам на линию "112" показал, что с начала текущего года в Алматы произошло 11 случаев, из которых 4 летальных, тогда как в течение всего прошлого года зафиксировано 8 случаев выпадения детей из окон", - отметили в ДЧС.
По данным ведомства, только в августе текущего года зафиксировано шесть случаев падения детей с высоты.
В частности, в ЖК "Жайлы" в Алмалинском районе 3 августа в 23.45 из окна второго этажа выпал ребенок 2018 года рождения, который остался без присмотра взрослых. К счастью, девочка выжила. Ее госпитализировали и после лечения выписали.
9 августа в 23.07 в 11-м микрорайоне выпал из окна третьего этажа 5-этажного дома мальчик 2016 года рождения. Он был госпитализирован и после лечения выписан.
15 августа в 20.05 с высоты шестого этажа общежития в Турксибском районе упал мальчик 2019 года рождения. Он был госпитализирован и выписан после лечения.
Еще один случай падения с высоты произошел ТД "Уш Сункар" в микрорайоне Аксай-5 днем 15 августа. На лестничной площадке упал с высоты 5-6 метров мальчик двух лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, лечение продолжается.
В 07.00 19 августа в микрорайоне Аккент из окна седьмого этажа выпал мальчик 2021 года рождения, который скончался до приезда скорой помощи.
Основной причиной трагических несчастных случаев является оставление детей без присмотра и отсутствие защитных конструкций на окнах многоэтажных жилых домов. Призываем родителей принять все возможные меры во избежание трагических случаев выпадений детей из окон высотных домов. Настоятельно рекомендуем не оставлять маленьких детей одних", - отметили в ДЧС.
Также спасатели рекомендуют отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если нет возможности установить фиксирующее или страховое устройство, то можно открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости и сразу вынимая после использования.
20.08.2024, 21:15 144176
В Темиртау экстренно госпитализированы 36 военнослужащих
Фото: кадр из видео Минобороны
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Темиртау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 36 военнослужащих воинской части № 5516 Национальной гвардии МВД госпитализированы в инфекционную больницу в Темиртау. Им стало плохо - их тошнило, кружилась голова, болели животы, сообщает Telegram-канал "Патриот".
У 31 военнослужащего предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. У пятерых - ОРВИ. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Очаг локализован", - сообщили в пресс-службе регионального командования "Орталык" Нацгвардии МВД.
Где находился очаг, не сообщается. Проводится служебное расследование в воинской части для установления причин массовой госпитализации солдат.
Напомним, в июле в Арыси в воинской части три человека погибли из-за отравления канализационным газом.
В конце июня попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы.
20.08.2024, 20:16 145521
39 сбросов воды: в Атырауской области потушили тлеющий камыш
Пожар ликвидирован на площади 7 га
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Атырау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС ликвидировали возгорание камыша в Атырауской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК осуществлено 39 сбросов воды. Пожар ликвидирован на площади 7 га.
Напомним, в Исатайском районе в 20 км от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности тлел камыш.
Жители Актау массово жаловались на запах гари в городе, который они ощущали с ночи 18 августа.
19.08.2024, 21:20 190221
Пожар на берегу Каспия: задействован вертолет МЧС
Осуществлено 18 сбросов воды
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Атырау. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Исатайском районе в 20 км от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности тлеет камыш на предварительной площади 7 га, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Для тушения задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК. Осуществлено 18 сбросов воды. Силами МЧС проводится тушение в пешем порядке. Угрозы населенным пунктам нет.
Ранее сообщалось, что жители Актау массово жалуются на запах гари в городе, который они ощущают с ночи 18 августаОчень высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается с 6 часов утра.
19.08.2024, 18:48 179546
В Алматы из-за плохого освещения улиц произошло смертельное ДТП
Водитель мопеда не увидел тупик и врезался в ворота
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Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за плохой освещенности улицы Татибекова, ниже улицы Беимбетова, водитель мопеда не увидел тупик и врезался в ворота, сообщает instagram-паблик zhaloby_almata.
Водитель мопеда был с пассажиром. Один человек в результате аварии погиб, другой находится в реанимации.
Жители улицы неоднократно жаловались на плохое освещение, также были на встрече с акимом Медеуского района с этой проблемой. Отмечается, что дорога ведет к школе.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
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Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?