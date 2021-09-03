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АКТОБЕ. 2 СЕНТЯБРЯ - В реанимации скончалась одна из пострадавших при обрушении здания в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, во время ЧП женщина, 1988 года рождения, получила множественные травмы. Сегодня, 2 сентября, она скончалась в больнице.

В настоящее время по факту обрушения заведено уголовное дело, ведётся расследование.

Напомним, вчера в Актобе обрушилось офисное здание , в котором располагается филиал фонда развития предпринимательства "Даму". С места ЧП госпитализированы два человека. Одного из них - мужчину 1987 года рождения - после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение. Также в больницу в коматозном состоянии была доставлена женщина, которая получила травмы позвоночника и головы и множественные переломы.





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