Смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе в Павлодарской области

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла ощутили жители Алматинской и Жетысуской областей, его очаг находился на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.





Землетрясение произошло 17 января в 22.08. Его очаг расположен в 220 километрах на северо-востоке от города Алматы, проинформировали в МЧС РК. В городе Жаркенте Жетысуской области и в селе Чунджа Алматинской области сила подземных толчков составила два балла.





Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - добавили в министерстве.





Напомним, в прошлом году жители Алматы ощутили два пятибалльных землетрясения.





В январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.





Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что





в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.