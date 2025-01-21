20.01.2025, 14:14 15766
Смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе в Павлодарской области
Два человека погибли, один госпитализирован
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Павлодар. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом на трассе в Павлодарской области, информировали в областном департаменте полиции.
Дорожно-транспортное происшествие с участием Hyundai Accent и КамАЗа произошло 20 января на 1233-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда.
В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, еще один пассажир с травмами госпитализирован в больницу.
По факту аварии полиция возбудила уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Казахстане почти в два раза выросло число ДТП.
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19.01.2025, 15:26 44741
Землетрясение произошло в 364 км от Алматы
Эпицентр расположен на территории Китая
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Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 января в 11.30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 364 км на юго-восток от Алматы.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
18 января землетрясение силой два балла ощутили жители Алматинской и Жетысуской областей, его очаг находился на территории Казахстана.
18.01.2025, 13:46 75031
В Восточно-Казахстанской области лавина перекрыла дорогу Дополнено
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уланском районе Восточно-Казахстанской области на трассе областного значения Усть-Каменогорск - Самарское сошла лавина и перекрыла дорогу, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 370 кубических метров. Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что дорога уже расчищена.
Дополнено 18.01.2025, 14.20
В Восточно-Казахстанской зафиксировали повторный сход лавины, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В Уланском районе на 100-м км автодороги областного значения Усть-Каменогорск - Самарское в связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 750 кубических метров. Жертв и разрушений нет. Лавина перекрыла дорогу. Дорога расчищена силами дорожной службы. На данный момент проезд обеспечен", - заверили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в горах Алматинской области снежная лавина перекрыла дорогу.
18.01.2025, 09:02 81351
Жители двух областей Казахстана ощутили землетрясение силой два балла
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла ощутили жители Алматинской и Жетысуской областей, его очаг находился на территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло 17 января в 22.08. Его очаг расположен в 220 километрах на северо-востоке от города Алматы, проинформировали в МЧС РК. В городе Жаркенте Жетысуской области и в селе Чунджа Алматинской области сила подземных толчков составила два балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - добавили в министерстве.
Напомним, в прошлом году жители Алматы ощутили два пятибалльных землетрясения.
В январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что
в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
17.01.2025, 12:26 107491
Жители свыше 10 тысяч квартир и домов в Алматы остались без газа Дополнено
Причина - повреждение газопровода
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители свыше 10 тысяч квартир и домов в Алматы остались без газа из-за повреждения газопровода в Турксибском районе, сообщает пресс-служба акционерного общества QazaqGaz Aimaq.
16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления QazaqGaz Aimaq. Инцидент произошел в результате непрофессиональных действий частных лиц во время прокола асфальтного покрытия. В связи с этим в настоящий момент Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" оперативно приступил к выполнению аварийно-восстановительных работ поврежденного участка газопровода", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что на время выполнения работ газоснабжение будет временно приостановлено для:
- 8048 квартир многоэтажных жилых домов;
- 2543 домов частного сектора;
- 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.
Дополнено 17.01.2025, 15.00
К настоящему времени коммунальные службы восстановили подземный газопровод, поврежденный в ходе самовольной прокладки канализационных труб к заведению "У Асимы".
Частные лица без согласования с городскими службами ночью проводили работы по проколу асфальта и повредили газовую трубу. Из-за непрофессиональных и безответственных действий была приостановлена работа нескольких котельных (...) Установлено, что на проведение работ собственник кафе и подрядная организация не получали необходимого разрешения городских коммунальных служб", - рассказали в акимате.
Полиция начала расследование для привлечения к ответственности виновных лиц. Управлением градостроительного контроля Алматы инициируется внеплановая проверка по данному факту. По результатам будут приняты административные меры по допущенным нарушениям и выдано предписание на их устранение. Расходы, связанные с устранением последствий нарушения, будут возложены на виновных.
Частным и физическим лицам для подключения к любым инженерным сетям необходимо запросить технические условия на подключения к соответствующим сетям, разработать проектно-сметную документацию на основании схемы и согласовать проект с коммунальными предприятиями (ГКП на ПХВ "Алматы су", ТОО "Алматинские тепловые сети", АО "QazaqGaz Aimaq", АО "Алатау Жарык Компаниясы"). Также необходимо получить талон о начале строительства от управления градостроительного контроля и уведомить районный акимат. Строительно-монтажные работы должны проводиться под контролем коммунальных предприятий. После завершения работ необходимо получить исполнительную съемку и зарегистрировать в управлении градостроительного контроля", - напомнили в акимате.
Напомним, в прошлом году в Астане из-за украденного кабеля жители левого берега осталась без электричества.
17.01.2025, 11:48 108876
В Жетысуской области погиб солдат-срочник: возбуждено уголовное дело
Проводятся следственные мероприятия
Фото: istockphoto.com
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Талдыкорган. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - По факту гибели военнослужащего срочной службы в Сарыозекском гарнизоне Жетысуской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Сухопутных войск РК.
В ходе полевых учебных занятий по боевой подготовке военнослужащий срочной службы рядовой К. в результате нарушения правил обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в пресс-службе.
Также на месте происшествия работает специальная комиссия во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками РК.
Напомним, в прошлом году в Актюбинской области солдат-срочник покончил с собой.
16.01.2025, 13:10 137991
Более 80 детей эвакуировали из задымленного детсада в Караганде
Фото: МЧС РК
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Караганда. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели эвакуировали из задымленного детсада более 80 детей в Караганде, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В одном из частных детских садов Караганды, в подвальном помещении, загорелись вещи и автомат электрощита на площади 1 кв. м. Благодаря слаженным действиям пожарных загорание было оперативно ликвидировано. Силами МЧС из задымленного здания удалось быстро эвакуировать 88 человек, из них 82 ребенка", - рассказали в ведомстве.
Для обогрева детей были привлечены вахтовки. Также работали психологи ДЧС.
Медицинская помощь никому не потребовалась. Причина происшествия устанавливается", - добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня в Петропавловске произошел сильный пожар на стадионе.
16.01.2025, 12:35 139531
Крушение самолета под Актау: Минтранс сделал заявление
Фото: МЧС РК
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта РК сделали заявление по поводу крушения самолета азербайджанских авиалиний под Актау.
Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника", - подчеркнули в ведомстве.
Там напомнили, что комиссия опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО.
Ранее Следственный комитет РФ назначил комплексную судебную экспертизу по факту авиакатастрофы близ Актау.
Ранее, вчера Казахстан получил из Бразилии расшифровку черных ящиков разбившегося самолета.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
16.01.2025, 10:31 133641
В Петропавловске произошел пожар на стадионе
Фото: МЧС
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Петропавловск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня утром на одном из стадионов на улице Сатпаева города Петропавловска произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели прибыли на место происшествия по повышенному рангу.
По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа. Площадь пожара устанавливается", - проинформировали в МЧС.
Силами МЧС пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?