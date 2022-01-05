Смертельное ДТП с участие снегоуборочной машины произошло на трассе Самара-Шымкент

Фото: Instagram/vlast.kz
АЛМАТЫ. 5 ЯНВАРЯ - В Алматы подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка 1000 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как стало известно, митингующие избили одного сотрудника полиции и стали громить полицейские машины. Силовики для разгона демонстрантов были вынуждены применить светошумовые гранаты, сообщает Zakon.kz
.
Здание акимата города оцеплено полицейскими и спецназом.
По данным РИА Новости
, с площади Республики полиция вытеснила почти всех протестующих. Часть людей, которую вынудили покинуть центральную площадь, небольшими группами устраивает шествия по соседним улицам, другая часть направилась к площади "Астана". Но представители правоохранительных органов продолжают их преследовать и точечно задерживают. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку.
Как отмечает Sputnik.kz
, демонстранты были настроены по-разному. Как только протестующие пришли на площадь, начали кидать в полицейских снежки и бутылки. Часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом.
По данным оператора мобильной связи Kcell, перебои со связью в Алматы связаны с "действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".
Кроме того, в Алматы около 22 часов по местному времени у пользователей перестали работать интернет-мессенджеры и социальные сети.
2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги.
Распоряжением премьер-министра РК создана и начала работать правительственная комиссия
. В ответ на протесты местные власти в Мангистауской области сообщили
о снижении цены на газ до 50 тенге за литр.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился
к демонстрантам и призвал соотечественников к благоразумию.
Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств является абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - говорится в заявлении президента РК.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев уже обращался
к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества.