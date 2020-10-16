Смертельное ДТП в Щучинске: виновник аварии был пьян

Кокшетау. 15 октября. Kazakhstan Today - Согласно заключению судебной химико-токсикологической экспертизы, водитель автомобиля Lexus, допустивший столкновение со служебной машиной, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в связи с этим уголовное дело переквалифицировано на часть 6 статьи 346 Уголовного кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что в машине находились два пассажира - тоже состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП они получили телесные повреждения и в настоящее время находятся в больнице.

Как сообщалось ранее, 15 октября в Щучинске Акмолинской области, на пересечении улицы Абылайхана - Сейфуллина, возле магазина "Мебелин", водитель автомашины "Lexus NX20", двигаясь по улице Абылайхана на пересечении с улицей Сейфуллина, допустил столкновение со служебной автомашиной "Lada-21214" отдела местной полицейской службы Бурабайского РОП. Водитель и пассажир служебной автомашины "Lada-21214" - участковые инспекторы полиции ОМПС Бурабайского РОП - от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

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