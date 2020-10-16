Щучинск. 15 октября. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Щучинске погибли два сотрудника полиции, передает Kazakhstan Today

15 октября в Щучинске Акмолинской области на пересечении улицы Абылайхана - Сейфуллина, возле магазина "Мебелин", водитель автомашины "Lexus NX20", двигаясь по улицы Абылайхана на пересечении с улицей Сейфуллина, допустил столкновение со служебной автомашиной "Lada-21214" отдела местной полицейской службы Бурабайского РОП", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.





Водитель и пассажир служебной автомашины "Lada-21214" - участковые инспектора полиции ОМПС Бурабайского РОП - от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Погибшие сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей и в момент дорожно-транспортного происшествия возвращались с места происшествия.

Установлена личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый по статьям 200 УК РК, 346 УК РК, лишенный права управления транспортным средством до 2022 года, 25-летний житель Щучинска. В настоящее время по данному факту возбуждено досудебное производство по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "содержание под стражей". Ведется следствие", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

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