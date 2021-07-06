Сотни сгоревших овец: в Карагандинской области не утихают степные пожары

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КАРАГАНДА. 5 ИЮЛЯ - Более 200 овец погибли из-за степных пожаров в самом большом районе Карагандинской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Улытауском районе горят степи. По данным на 4 июля зарегистрировано 10 пожаров на 468 гектарах. Из-за дыма и огня у жителей гибнут домашние животные", - сообщает vk_gazeta .

Ранее сообщалось, что в трёх сельских округах Улытауского района - Жангельдинском, Актастинском, Амангельдинском - из-за степных природных пожаров объявлен режим ЧС.

На местах в круглосуточном режиме работают 70 единиц техники, более 350 сотрудников ДЧС и добровольцев. Из 15 степных загораний ликвидированы 10. На контроле остаются два степных пожара и пять степных загораний.

Для оперативной доставки личного состава к местам тушения очагов природных пожаров направлен вертолёт "МИ-8" АО "Казавиаспас", также для усиления группировки по тушению пожаров из Караганды выехали 40 человек и три единицы техники. Из посёлка Жанаарка направлена десятитонная автоцистерна.

На место вылетели службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области, а также заместитель акима области и начальник ДЧС.

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