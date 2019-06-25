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Спасатели нашли в горах Алматы заблудившуюся женщину с тремя детьми

24.06.2019, 13:12 6157
Спасатели нашли в горах Алматы заблудившуюся женщину с тремя детьми
Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Спасатели КЧС МВД РК нашли заблудившихся туристов в горах - женщину и троих детей, передает Kazakhstan Today.
 

В минувшие выходные просьба о помощи поступила на пульт оперативного дежурного. Выяснилось, что в горах потерялись люди. Мать с тремя детьми вышли на горную прогулку в районе ущелья Большое Алматинское и по ручью ушли в горы. Через некоторое время туристы обнаружили, что сбились с пути", - рассказали в пресс-службе КЧС. 

 
Оперативная группа спасателей РОСО незамедлительно выехала на поисково-спасательные работы. В горах было принято решение выступать пешим ходом по предполагаемому маршруту потерявшихся. 
 

Благодаря наличию связи с пострадавшими спасатели обнаружили их довольно быстро. Но еще предстоял спуск вниз, по небольшой скалистой расселине, состоящей из сыпухи. Для неподготовленных людей, трудно и опасно спускаться по мелкому щебню, по которому сильно скользит стопа. Еще до приезда спасателей, пытаясь самостоятельно спуститься, одна из девушек, не удержав равновесие, поскользнулась и сильно оцарапала руку. Спасатель-медик на месте оказал первую доврачебную помощь, обработал ссадины. После спасатели помогли добраться всем четверым до безопасного места", - уточнили в пресс-службе.


 

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