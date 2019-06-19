Семейную пару с четырьмя детьми спасли в горах Алматы

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - В субботу в горах Алматы спасатели провели операцию по поиску и возвращению в город семейной пары с четырьмя детьми, передает Kazakhstan Today.

В субботу вечером в дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО КЧС МВД РК" поступила информация о том, что в Талгарском районе в горах застряла машина.

"Семейная пара с четырьмя детьми отправилась на прогулку в горы на автомобиле. Из-за продолжительных осадков дороги в горах были размыты. На обратном пути машина застряла в грязи. Пока пострадавшие пытались справиться своими силами, быстро стемнело. Группа спасателей из шести человек выехала на место происшествия. Поиски облегчили геолокационные данные, которые выслали пострадавшие. На определенном этапе, сухая дорога закончилась, старшим группы было принято решение продвигаться пешим ходом", - рассказали в пресс-службе КЧС.

Когда спасатели встретились с заявителями, дети уже начали замерзать, у взрослых не было подходящей обуви. Чтобы не терять времени, машину решили оставить на месте. 4,5 километра спасатели несли детей на руках, завернув их в свои куртки.

Опасность местности заключалась не только в очень скользкой дороге, пришлось переправлять пострадавших через реку, затем осторожно пробираться через заросли крапивы, не допуская контакта жгучей травы с мирно спящими малышами. В 22.55 спасатели вышли к оперативной машине, после чего доставили всех пострадавших домой", - сообщили в ведомстве.





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