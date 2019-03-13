Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - Накануне специалисты Службы спасения Алматы в горах Заилийского Алатау спасли альпинистку из России, повредившую ногу, передает Kazakhstan Today.





Вызов на номер 109 поступил 4 января, в 16.16. Спасателям сообщили, что при спуске в верховье Малого Алматинского ущелья получила травму ноги 29-летняя альпинистка из России и передвигаться самостоятельно она не может, сообщили в Службе спасения Алматы.





Рядом с девушкой были профессиональные альпинисты Федерации альпинизма и скалолазания Республики Казахстан, которые оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и спустили её ниже озера Маншук Маметовой, где прибывшие спасатели Службы 109 города Алматы присоединились к группе. При помощи альпинистского снаряжения они совместно эвакуировали пострадавшую до экипажа 109, после спасатели доставили её до ВСК "Медеу", где ожидала бригада скорой медицинской помощи для доставки в стационар", - рассказали спасатели.





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