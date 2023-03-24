Специалисты рассказали о причинах чреды землетрясений в разных частях света

Всего каждый год происходит более 20 тысяч землетрясений, то есть около 55 в день

Рассказать друзьям

Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты подтверждают, что сейсмические процессы могут активизироваться временно и это нормальное явление.





После разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля сообщения о подземных толчках в разных частях света участились. В минувшие выходные трясло разные регионы планеты, в частности Магаданскую область (5,1), Аляску (5,4) и турецкую провинцию Кахраманмараш (4,3), пострадавшую в результате февральского катаклизма, сообщает РИА Новости.





Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на территории Афганистана 21 марта. Подземные толчки ощутили жители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.





Но основной удар пришелся по Пакистану. Официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе страны. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.





18 марта землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на западе Эквадора . Толчки чувствовалось в нескольких провинциях страны. Погибли не менее 14 человек.





По данным местных СМИ, колебания земной поверхности привели к разжижению грунта, который стал вести себя не как твердое тело, а как плотная жидкость или флюид. Подобное явление отмечали и ранее, в том числе во время эквадорского землетрясения 2016-го (магнитуда 7,8).





Почему трясет чаще





Специалисты объясняют, что сейсмические процессы действительно могут временно активизироваться, но это нормальное явление.





По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, существует гипотеза о сейсмических циклах с периодичностью примерно 50 лет. Так, серию мощных подземных толчков фиксировали в период с 2004-го по 2011-й. А до этого сразу несколько землетрясений, в том числе с магнитудой выше девяти, произошло в 50-х годах двадцатого века.





Пока непонятно, есть ли здесь закономерность или это просто стечение обстоятельств. Сильнейшие землетрясения фиксируют более ста лет. Тем не менее это не такой большой срок, чтобы говорить о каких-то циклах. И ранняя статистика есть далеко не по всему земному шару", - отметил ученый.





Чем вызвана такая периодичность, неясно. Некоторые ученые пытаются объяснить усиление землетрясений приливными явлениями - когда на земную кору воздействуют другие небесные тела. Однако убедительных доказательств тому нет.





Говоря о событии в Эквадоре, Шебалин указывает: это довольно сильное землетрясение, однако его нельзя назвать чем-то необыкновенным. Латиноамериканская страна находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца - самого сейсмоактивного региона планеты.





Геофизик подчеркивает, что подземные толчки в Эквадоре не имеют никакой связи с катастрофой в Турции и Сирии.





Полсотни в день





Геологическая служба США признает, что в последние годы в статистику попадает все больше землетрясений. Но не потому, что их число действительно растет. Причина - в повышении технических возможностей науки, в частности в увеличении количества сейсмических приборов.





Кроме того, "в результате развития сферы коммуникаций и повышенного интереса к стихийным бедствиям общественность сегодня узнает о землетрясениях быстрее, чем когда-либо прежде", отмечается на сайте организации.





По данным американского ведомства, обладающего наиболее развитой сетью сейсмических датчиков в мире, за последний год (с 21 марта 2022-го по 20 марта 2023-го) произошло 16 землетрясений магнитудой выше семи, из них пять - выше 7,5. Турецкие подземные толчки - самые мощные (7,8).





При этом за предыдущий аналогичный период зафиксировали 13 событий с магнитудой больше семи. Четыре из них превысили отметку 7,5, а два - одно в районе Аляски, другое вблизи Южных Сандвичевых островов - перевалили за восемь.





Это примерно соответствует ожиданиям сейсмологов: в среднем ежегодно фиксируют по 15 землетрясений магнитудой семь и одно магнитудой восемь.





С начала ХХI века количество сильных землетрясений не только не растет, но и немного снижается. За последние десять лет зарегистрировали 140 подземных толчков магнитудой больше семи, а за период 2003-2013 годов - 162.





Наиболее экстремальные явления также случаются реже. С 2013 года отмечено девять землетрясений магнитудой больше восьми, за предыдущий аналогичный период - 16.





Всего каждый год происходит более 20 тысяч землетрясений, то есть около 55 в день. Если эти геологические процессы не приводят к человеческим жертвам, массмедиа, как правило, не обращают на них внимания.



