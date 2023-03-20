19.03.2023, 09:10 10916
В Эквадоре произошло землетрясение, есть жертвы
Магнитуда составила 6,5
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
По данным РИА Новости, на данный момент сообщается о 12 погибших (11 - в провинции Эль-Оро и один погибший в провинции Асуай). Есть пострадавшие, они находятся в больницах.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек. Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов.
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18.03.2023, 12:43 18071
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,8
Информации о жертвах и разрушениях нет
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Анкара. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 5.14 по времени UTC (8.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в четырех километрах в юго-востоку от города Гёксун. Очаг залегал на глубине двух километров, сообщает РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.
Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов.
18.03.2023, 09:55 19991
Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов
Фото: twitter/@SooyasSystem
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Анкара. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило Министерство финансов и казначейства страны.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", - приводит сообщение Минфина гостелеканал TRT Haber.
Как сообщалось ранее, землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к строительству зданий, обрушившихся в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны. При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше. Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль проспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение проспекта Абая и улицы Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.
17.03.2023, 08:07 27566
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции
Магнитуда составила 4,6
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Анкара. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 19.59 по времени UTC (22.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин. Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщает РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
15.03.2023, 14:55 42321
Пять человек оказались жертвами сильного потопа в Турции
Точное количество жертв наводнения пока неизвестно
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Анкара. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное бедствие произошло в Турции. Из-за сильных ливней затопило провинции Шанлыурфа и Адыяман.
В результате наводнения погибли пять человек, есть сообщения о пропавших без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tvnet.
Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах", - сообщает телеканал Habertürk.
Напомним, провинция Шанлыурфа оказалась одной из самых пострадавших от мощного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля. Его жертвами стали 48 тысяч человек. Среди погибших 6265 иностранцев. Обрушения домов были зафиксированы также в провинциях Кахраманмараш, Малатья и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
15.03.2023, 10:30 44836
Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США
Это сделано, чтобы отразить "стремительное ухудшение операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank
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Вашингтон. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Moody’s Investors Service изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить "стремительное ухудшение операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.
Усилия регуляторов - Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов - направлены на укрепление отрасли и поддержку пострадавших банков, но они заявили, что другие финансовые организации с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.
В Moody's ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и процентные ставки останутся высокими, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС (сейчас он составляет 4,5-4,75%). В агентстве отметили, что некоторые банки сталкиваются с резким избытком депозитов, это может привести к снижению их доходов, информирует rbc.ru.
Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. 12 марта Минфин объявил, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB. 13 марта закрылся Signature Bank - регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, сообщил Минфин США. Незадолго до этого о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой, - Silvergate Bank объявила материнская компания Silvergate Capital Corporation.
В совместном заявлении американских финансовых регуляторов говорилось, что все вкладчики обанкротившихся банков смогут получить доступ к своим средствам. Регуляторы сообщили, что американские власти "предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе". Президент Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в ситуации с банкротством SVB и заверил, что банковской системе ничего не угрожает, а американские налогоплательщики не понесут потерь. Axios писал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения, в противном случае банковскую систему ожидает кризис.
14.03.2023, 10:42 54051
Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев
С 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года
Фото: Depositphotos
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Пекин. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Китая сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта.
С целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с 00.00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести следующие коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай", - приводит РИА Новости текст заявления консульского департамента МИД КНР.
С 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года.
Отмечается, что находящиеся за границей учреждения, занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранных граждан.
Учреждения, занимающиеся выдачей виз в приграничных районах, возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз.
Также будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев, а также безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Согласно опубликованным данным на сайте Государственного управления КНР по делам миграции, действовавшие до пандемии правила предусматривали, что группы иностранных граждан, въезжающие из Гонконга и Макао в регион дельты Жемчужной реки и город Шаньтоу провинции Гуандун, могут воспользоваться безвизовым режимом и находить в указанных районах в течение 144 часов с даты въезда в КНР. При этом граждане 59 стран, включая РФ, направляющиеся на остров Хайнань с целью туризма, могут въехать в КНР в безвизовом режиме через открытые для въезда КПП провинции Хайнань, срок пребывания на острове не может превышать 30 дней.
Вместе с тем действовавшие ранее правила предусматривали, что туристические группы иностранных граждан могут осуществлять въезд в КНР в безвизовом режиме через КПП для круизных лайнеров города Шанхая, срок их пребывания не должен превышать 15 дней, в течение всего пребывания туристы должны перемещаться только группой по маршруту одного и того же круизного лайнера вплоть до выезда из КНР.
МИД Китая пока не пояснил, будет ли политика о безвизовом въезде и приграничных визах действовать в том же виде, какой она была до пандемии, или же в нее будут внесены коррективы. Перед поездкой в Китай лучше дополнительно уточнить эти детали в консульских учреждениях КНР или визовых центрах", - отмечает издание.
Китай с 28 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции временно приостановил въезд иностранным гражданам по имеющимся действительным визам и разрешениям на проживание, консульские учреждения КНР в других стран приостановили выдачу виз, также было приостановлено оформление виз по приезде на границе, безвизовые транзиты на 24, 72 и 144 часа, безвизовый режим на острове Хайнань, безвизовый въезд в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров. Впоследствии власти страны послабляли меры, однако в Китай в последние три года могли въезжать преимущественно те, кто едет в страну по рабочим и семейным визам.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме возобновлена организация выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список будут добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан.
13.03.2023, 10:16 63341
В Лос-Анджелесе определены лауреаты премии "Оскар-2023"
Картина "Пиноккио Гильермо дель Торо" получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм
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Лос-Анджелес. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Лауреатов объявили в прямом эфире.
Среди первых объявленных лауреатов отметилась картина "Пиноккио Гильермо дель Торо". Лента получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм, информирует Lenta.ru.
Лучшим актером второго плана по версии американской киноакадемии стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме "Все везде и сразу". Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Все везде и сразу".
Приз за лучшую операторскую работу завоевала лента режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен". Также картина была признана лучшим иностранным фильмом. Композитор Фолькер Бертельманн, написавший музыку к немецкому фильму, получил награду за лучший оригинальный саундтрек.
Картина "Прощание по-ирландски" Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как "Лучший короткометражный игровой фильм".
Фильм «Аватар: путь воды» победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты".
История премии
Оскар" присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Вручать награды в области кино предложил в 1927 году один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луис Майер, информирует ТАСС.
Первая церемония награждения состоялась 16 мая 1929 году в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов. Лучшим фильмом стала картина "Крылья" Уильяма Уэллмана, специального приза были удостоены Чарли Чаплин за фильм "Цирк" и первый в мире полнометражный звуковой фильм "Певец джаза", лучшим актером был признан Эмиль Яннингс (Германия), сыгравший в фильмах "Путь всякой плоти" и "Последний приказ".
Первоначально лауреаты "Оскара" объявлялись за три месяца до награждения, затем их имена стали сообщать газетам накануне вручения, а с 1941 года карточки с именами победителей запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.
В 1930 года состоялась первая радиотрансляция церемонии, в 1953 году - телевизионная трансляция на США и Канаду. В настоящее время "Оскар" транслируют почти во всех странах мира.
С 2002 года награды вручают на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название Kodak).
Название премии и статуэтка
Официальное название премии - "Награда Академии за заслуги". Неофициальное - "Оскар". Оно закрепилось за ней в 1930-е годы, когда так стали называть статуэтку, вручаемую ее лауреатам. Приз представляет собой позолоченную фигурку рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего перед собой меч. Его авторы - художник Седрик Гиббонс и скульптор Джордж Стэнли. "Оскаром", по одной из версий, рыцаря назвала библиотекарь Академии Маргарет Херрик, которой он напомнил ее кузена, носившего прозвище Дядя Оскар.
Изначально награда изготавливалась из бронзы. Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла Академия вручала статуэтки из гипса, впоследствии их стали выполнять из британия (сплав олова и сурьмы). С 2016 года они изготавливаются из бронзы, покрытой 24-каратным золотом. Высота статуэтки - 34 см, масса - 3,85 кг. С тыльной стороны на катушку наносится гравировка с уникальным номером, на статуэтке также крепятся таблички с именем лауреата. Всего к 2023 году их было вручено 3140.
Рекорды
Рекордных в истории премии 11 наград в разных номинациях были удостоены три фильма: "Бен-Гур" (1959, режиссер Уильям Уайлер), "Титаник" (1997, Джеймс Кэмерон) и "Властелин колец. Возвращение короля" (2003, Питер Джексон). Лидером по количеству полученных как наград, так и номинаций - 26 и 59 - является американский художник-мультипликатор, кинорежиссер Уолт Дисней. Обладательницей наибольшего количества актерских наград является Кэтрин Хепберн, удостоившаяся статуэтки в номинации "Лучшая актриса" четыре раза. Среди режиссеров рекорд принадлежит Джону Форду, получившему четыре "Оскара".
Рекорд по просмотрам принадлежит 70-й церемонии вручения "Оскаров" (1998) - 57,2 млн зрителей, антирекорд установила 93-я церемония (2021) - 10,4 млн.
12.03.2023, 20:06 66601
В Китае сформирован новый состав правительства страны
Вступившие в должности чиновники принесли присягу на верность Конституции
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Пекин. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Делегаты первой сессии ВСНП 14-го созыва утвердили новый состав госсовета (правительства) Китайской Народной Республики.
Как сообщает bigasia.ru, заместителями премьера госсовета КНР Ли Цяна стали Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун.
Членами госсовета стали министр обороны Ли Шанфу, министр общественной безопасности Ван Сяохун, глава секретариата правительства У Чжэнлун, министр иностранных дел КНР Цинь Ган и Шэнь Ицинь.
Из 26 глав министерств, госкомитетов и других ведомств назначили двух новых человек: министром обороны КНР стал Ли Шанфу, а председателем Госкомитета по развитию и реформе - Чжэн Шаньцзе.
После голосования законодателей и подписания председателем КНР Си Цзиньпином приказов о назначении вступившие в должности чиновники принесли присягу на верность Конституции.
Ранее сообщалось, что в Китае назначили нового главу правительства.
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