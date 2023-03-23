В Шымкенте и Таразе ощущались подземные толчки от землетрясения в Афганистане
Шымкент. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7.8 произошло на территории Афганистана. Подземные толчки силой 3-4 балла ощущались на территории Шымкента и Тараза.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 21 марта в 22.47 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Магнитуда MPV 7.8. Глубина 120 км.", - сообщается на сайте СОМЭ.
Сильнее всего землетрясение силой 3-4 балла ощутили жители Шымкента. Подземные толчки силой 3 балла также ощущались в Таразе. В Алматы, Астане, Кызылорде и Туркестанской области сила землетрясения составила 2 балла.
На видео, выложенном очевидцами в соцсетях, видно, как в домах раскачивается мебель, а с полок падают вещи.
Подземные толчки вызвали панику у жителей. Многие из них вышли на улицу, опасаясь повторного землетрясения.
Информации о разрушениях не поступало. В случае необходимости граждане могут позвонить на телефон 112", - сообщили в МЧС.
В ведомстве жителей призвали не паниковать и заявили, что информация о повторном землетрясении не соответствует действительности.
Землетрясение также ощутили жители Узбекистана. Как рассказала РБК очевидица, в Ташкенте землетрясение ощущалось, но несильно - "будто поезд в метро проехал". Также раскачивались люстры, сказала собеседница.
Подземные толчки от землетрясения, произошедшего в Афганистане, помимо Ташкента ощущались в Самарканде, Бухаре и городах соседнего Таджикистана.
Более всего пострадали от подземных толчков жители Афганистана и Пакистана. Там растет количество пострадавших, сообщает RG.ru со ссылкой на Associated Press.
По его данным, официальные лица заявили, что девять человек погибли в результате обрушения зданий на северо-западе Пакистана. Из них пятеро мужчин, две женщины и двое детей.
Больницы в долине Сват в провинции Хайбер-Пахтунхва оказали помощь не менее 250 пациентам, 15 из которых получили легкие травмы, а более 200 были без сознания. По официальным данным, в других частях провинции пострадали 52 человека", - пишет AP со ссылкой на представителя службы экстренной помощи Пакистана Билала Файзи.
В отдаленных районах страны обрушилось не менее 19 кирпичных домов. Данные об ущербе еще собирают.
Землетрясение также сильно напугало жителей Кабула и других регионов Афганистана. Органы по ликвидации последствий стихийных бедствий в Афганистане заявили, что у них нет срочных сообщений о жертвах.
Также подземные толчки ощущались в Индии.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
Подземные толчки в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Они вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
19 марта землетрясение произошло в Эквадоре. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны. Стихия унесла жизни не менее 14 человек.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге.