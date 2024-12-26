Спецкомиссия прибыла в Актау из Азербайджана

В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета

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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специально созданная комиссия из Азербайджанской Республики прибыла в Мангистаускую область в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи Актау, сообщили в акимате Мангистауской области.





Аким Мангистауской области Нурдаудет Килыбай и представители правительства Азербайджана обсудили принятые меры в рамках спасательной операции. Аким региона сообщил, что пострадавшим гражданам оказывается вся необходимая медицинская помощь.





В МЧС Казахстана рассказали хронологию крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" и о ходе аварийно-спасательных работ.





По данным ведомства, 25 декабря в 11.00 по местному времени от диспетчера аэропорта Акта в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку - Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау. Ожидаемое время посадки было назначено на 11.25.





В 11.30 поступила информация о крушении самолета в трех километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу.





На базе командного центра МЧС был создан республиканский штаб, в состав которого вошли представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Национальной гвардии, Министерства иностранных дел и других ведомств. В общей сложности в операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты", - уточнили в МЧС.





По состоянию на 11.45 пожар был локализован, а к 12.05 ликвидирован. На 14.10 в медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых 2 детей. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.





Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. Также в Актау вылетел министр по ЧС Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия", - добавили в ведомстве.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.



