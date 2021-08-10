Сразу в нескольких районах Алматы произошло возгорание сухостоя

АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - В ряде районов Алматы горел сухостой. В соцсетях также появилось видео пожара на Бурундайском кладбище города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целом в первой половине дня пожарные одновременно ликвидировали загорания сухостоя в Медеуском районе по улице Акмешит - 7 тысяч квадратных метров, в Алатауском районе, Индустриальная зона - площади 1,5 гектаров, в Наурызбайском районе по улице Коктерек - 1000 квадратных метров", - сообщает пресс-служба ДЧС города.
В Facebook также появилось видео пожара на Бурундайском кладбище. На записи видно, что ряд могил объят пламенем.
В ДЧС напомнили, что в соответствии с частью 3, статьи 367 КоАП нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях, влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП - 291 тыс. 700 тенге. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Напомним, сегодня ночью произошло возгорание сухой травы и бурелома на склоне ущелья Кимасар в Медеуском районе Алматы. В тушении загоревшегося сухостоя задействован авиаборт Ми-171 МЧС РК, в 13.41 удалось добиться полной ликвидации пожара.
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