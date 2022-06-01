Стала известна причина остановки поезда в метро Алматы

АКТАУ. 1 ИЮНЯ - В Мангистауской области на ТЭЦ-3 произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31 мая в 21.42 оперативному дежурному УКС ДЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в 7 километрх от Актау, на территории ТОО "МАЭК-КазАтомПром" ТЭЦ-3 происходит горение открытого распределительного устройства", - проинформировали в областном департаменте по ЧС.

По данным ДЧС, площадь пожара приблизительно 600 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В ведомстве отметили, что на обеспечение региона энергоресурсами - водой и электроэнергией - факт возгорания не отразится. Предприятие работает в штатном режиме.

В ликвидации пожара задействовано 15 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники, 4 сотрудника и 1 единица техники НГПС МАЭК, 4 сотрудника и 2 единицы техники ДП.