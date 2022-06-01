Стала известна причина остановки поезда в метро Алматы
31.05.2022, 19:42 14791
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - 31 мая в 14.58 в алматинском метро на перегоне "Алмалы" - "Абай" машинист остановил поезд из-за показаний датчиков пожарной сигнализации бортового оборудования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Машинист, убедившись, что срабатывание ложное, затребовал вспомогательный поезд. Силами вспомогательного поезда состав был отправлен на станцию "Абай", впоследствии выведен в электродепо, сообщает пресс-служба метрополитена.
В настоящее время оборудование запущено, состав в исправном состоянии и будет допущен на линию после контрольного технического осмотра и испытаний.
Срыв графика движения составил 28 минут. На 18.00 график движения поездов восстановлен.
Ранее сообщалось, что пассажиры алматинского метро больше часа ожидали поезд на станции "Драмтеатр имени Ауэзова".
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В Мангистауской области на ТЭЦ-3 произошел пожар
01.06.2022, 09:17 151
АКТАУ. 1 ИЮНЯ - В Мангистауской области на ТЭЦ-3 произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31 мая в 21.42 оперативному дежурному УКС ДЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в 7 километрх от Актау, на территории ТОО "МАЭК-КазАтомПром" ТЭЦ-3 происходит горение открытого распределительного устройства", - проинформировали в областном департаменте по ЧС.
По данным ДЧС, площадь пожара приблизительно 600 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что на обеспечение региона энергоресурсами - водой и электроэнергией - факт возгорания не отразится. Предприятие работает в штатном режиме.
В ликвидации пожара задействовано 15 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники, 4 сотрудника и 1 единица техники НГПС МАЭК, 4 сотрудника и 2 единицы техники ДП.
В Алматинской области в ДТП погибли три человека
31.05.2022, 20:04 14356
КОНАЕВ. 31 МАЯ - ДТП с участием "Mercedes-Benz G-класс" произошло 30 мая в Сарканском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Автомашиной управлял 29-летний житель Алакольского района, который на 443-м км автодороги Алматы - Оскемен допустил ее опрокидывание. В момент аварии в салоне внедорожника находились трое взрослых и четверо малолетних детей, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
В ДТП погибли три человека. Четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами в больницу Саркана.
Расследование ДТП взято в производство областного управления дознания и проводится по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По факту назначены необходимые экспертизы.
Четыре университета "заминировали" в Актобе
31.05.2022, 19:11 15586
Фото: polisia.kz
АКТОБЕ. 31 МАЯ - В Актобе оцепили здания четырех университетов из-за сообщений о якобы заложенной бомбе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31 мая около 12.30 на электронную почту полиции поступило сообщение, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства. Территорию университетов и институтов оцепили полицейские, всех, кто находился в зданиях, эвакуировали", - сообщает газета "Диапазон".
На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов.
Началась проверка зданий на наличие взрывных устройств. Были эвакуированы студенты, преподаватели и техперсонал ЗКГМУ, АГУ имени Жубанова, АИЭС и АЮИ имени М. Бокенбаева. Взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
Сейчас полиция ищет автора анонимных сообщений. Началось досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". За это грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Житель Косшы жестоко избил девятилетнего мальчика
31.05.2022, 19:07 15971
КОКШЕТАУ. 31 МАЯ - 30 мая в дежурную часть отдела полиции Косшы поступило заявление 39-летней жительницы города о принятии мер в отношении 40-летнего местного жителя, который 30 мая избил ее несовершеннолетнего сына 2012 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Между несовершеннолетними детьми, игравшими на детской площадке, произошла ссора. В результате чего один из мальчиков обратился к своему отцу, сообщает пресс-служба департамента полиция Акмолинской области.
Мужчина ударил ребенка кулаком в область лица. По данному факту ведется досудебное расследование по пункту 8 части 2 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью ребенка.
Пассажиры алматинского метро застряли в поезде между станциями
31.05.2022, 18:09 16736
Фото: facebook/Антон Волер
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Пассажиры алматинского метро больше часа ожидали поезд на станции "Драмтеатр имени Ауэзова", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Когда люди стали возмущаться, спустился сотрудник метрополитена и сообщил о задержке в связи со случившимся на станции "Абай", а что именно случилось, он не знает. Но как результат - составы не двигаются", - написал в Facebook один из пассажиров.
По его словам, один состав проехал мимо ожидавших его пассажиров, а второй приехал переполненным.
В Instagram-паблике almaty_news написали, что застрявший поезд остановился на 15 минут между станциями "Алмалы" и "Абай". На опубликованном видео люди сидят в вагоне без света, пользуясь фонариками на сотовых телефонах.
В пресс-службе метро сообщили, что остановка произошла по техническим причинам.
Пьяного дебошира сняли с рейса в столичном аэропорту
31.05.2022, 17:32 17241
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - В аэропорту столицы снят с авиарейса гражданин Кыргызстана за административные правонарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в транспортной полиции, 41-летний дебошир оказался гражданином Кыргызстана. Он пытался вылететь рейсом Нур-Султан - Алматы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в общественном месте.
В отношении правонарушителя составлены два административных протокола по статье 440, часть 1, КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), и статье 434, часть 1, (Мелкое хулиганство) и наложен штраф в размере 10 МРП", - проинформировали в пресс-службе столичного департамента полиции на транспорте.
Покушение на изнасилование в Шымкенте: пострадавшая просит строго наказать преступника
31.05.2022, 16:13 18281
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 31 МАЯ - Пострадавшая в результате нападения в лифте одного из домов Шымкента женщина просит строго наказать напавшего на нее грабителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По ее словам, злоумышленник не только хотел ее ограбить, но и изнасиловать, сообщает телеканал Otyrar.
По информации телеканала, пострадавшую до сих пор мучает сильный страх. На интервью она согласилась не сразу, несколько дней она пребывала в шоковом состоянии.
Напомним, неизвестный напал на женщину с ребенком в лифте. Подкравшись сзади, мужчина закрыл рот женщине, проверял содержимое ее карманов и пытался ее трогать. Нападавшего не смутило, что у женщины в коляске был ребенок. Преступника задержали в одном из вагонов поезда на станции Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования.
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.
22-летний парень недавно пришел из армии, был безработным. Задержанный уверяет, что он не собирался насиловать. Его целью было ограбление", - сообщает телеканал.
Однако женщина уверена: злоумышленник хотел не только ограбить, но и изнасиловать ее. Она просит наказать нападавшего по всей строгости. Сейчас пострадавшая жалуется на плохое самочувствие и постоянный страх.
В Балхашском гарнизоне военнослужащий получил огнестрельное ранение
30.05.2022, 18:42 29471
Фото: gov.kz
БАЛХАШ. 30 МАЯ - 30 мая в Балхашском гарнизоне в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием получил ранение лейтенант К., передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пострадавшему офицеру оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащего оценивается врачами как тяжелое, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего по указанию министра обороны направлена специальная комиссия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?