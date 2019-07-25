Стали известны обстоятельства гибели маленькой девочки в Шымкенте

Шымкент. 24 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте выяснили обстоятельства гибели трехлетней девочки , тело которой было найдено в понедельник в одном из заброшенных гаражей, передает Kazakhstan Today.

Подробности произошедшего рассказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

3 дня назад в нашем городе произошло несчастье - скончалась 3-летняя девочка по имени Каусар. Девочка вышла во двор и хотела найти своего отца, который находился неподалёку от дома. Один из соседей вызвался провести девочку и, перелезая через забор, уронил её, девочка потеряла сознание. Испугавшись случившегося, сосед оставил девочку одну без помощи, вследствие чего Каусар умерла", - сообщил Абдрахимов.

В отношении соседа возбуждено уголовное дело, он водворен в следственный изолятор.

Экспертиза показала, что причина смерти ребенка - механическая асфиксия рвотной массой, что могло произойти в результате падения. Также имеются признаки сотрясения тела. Признаков насилия на теле девочки не обнаружено.

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