Стали известны подробности ночной стрельбы в Алматы

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АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Очевидцы рассказали подробности ночной стрельбы в алматинском микрорайоне Дарабоз во дворе жилого комплекса Alatau City, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Стрелок открыл огонь из охотничьего оружия прямо на глазах у прохожих. Люди не пострадали, но очень испугались. В полиции заявили: поводом для неадекватного поведения стала ссора с супругой, информирует телеканал КТК

Мы услышали громкий хлопок. Сначала подумали, что кто-то хлопушками балуется. Потом люди на улице стали шуметь. Я понял, что это была стрельба из боевого оружия, выглянул из окна, здесь стояла толпа", - рассказал очевидец Ардак Ермеков.

Во время стрельбы во дворе было много людей. Гуляли даже с детьми.

Около 10 часов вечера я возвращалась из магазина, заметила на скамейке мужчину, но оружие у него в руках не разглядела из-за плохого зрения. Я переступила порог дома, и тут раздался выстрел. С балкона увидела того же мужчину с винтовкой. У меня в квартире были дети, все очень испугались. Мы легли на пол и больше двух часов, пока стрелка не задержали, не вставали, по квартире передвигались ползком. Дети плакали в истерике", - сказала местная жительница Нуржамал Шаукерова.

По словам соседей, мужчина с оружием в руках вышел из подъезда и направился вдоль парковки. Буквально через пару минут стрелок открыл огонь. Произвел всего два выстрела: один - в воздух, второй - в камеру видеонаблюдения. От нее остался только сломанный корпус, а рядом - пулевое отверстие.

После стрельбы подозреваемый находился во дворе еще около трех часов, потом его задержали.





Когда я выглянула на лестничную площадку, тогда он сидел вот на этой скамейке с оружием. Я еще посмотрела, думаю: не дай бог, сейчас люди пойдут - он на кого-то накинется. Но такого не было. Он адекватно, спокойно сидел. Две пары прошли, потом после них еще две пары прошли, ни до кого он не лез", - сказала свидетель произошедшего Клара Таменова.

По словам местных жителей, ранее стрелка они не видели.

Обезвреживали стрелка бойцы спецназа. Следователи уже установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний алматинец. Откуда у него карабин, сейчас выясняют.

Напомним, ночью 11 июля в Алматы был задержан вооруженный мужчина.

Около 22.00 на пульт "102" поступило сообщение о вооруженном мужчине, который произвел два выстрела. Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан", - проинформировали в департаменте полиции Алматы.



