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В Костанайской области стена дома обрушилась на ребенка

10.07.2019, 13:57 8857
Костанай. 10 июля Kazakhstan Today - В селе Шадыксаевка Карабалыкского района Костанайской области на ребенка обрушилась стена дома, передает Kazakhstan Today.
 
Дом принадлежит дедушке пострадавшего мальчика, его разбирали, чтобы снести, а дети играли рядом. 
 

Мальчишки, когда наигрались, пошли за велосипедами и присели на подоконник разборного дома, вот здесь стена и рухнула. Кто успел, отбежал, а Талгат остался под развалинами", - рассказала руководитель отдела образования района Дильнара Сапанова.

 
Ребенка экстренно отправили в Карабалыкскую районную больницу, а оттуда в областную детскую. Провели экстренную операцию. У него был перелом костей таза. Сейчас мальчик находится на скелетном вытяжении и продолжает получать необходимое лечение, сообщает портал "Костанайские новости".

 

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