В Костанайской области стена дома обрушилась на ребенка

Костанай. 10 июля Kazakhstan Today - В селе Шадыксаевка Карабалыкского района Костанайской области на ребенка обрушилась стена дома, передает Kazakhstan Today.
Дом принадлежит дедушке пострадавшего мальчика, его разбирали, чтобы снести, а дети играли рядом.
Мальчишки, когда наигрались, пошли за велосипедами и присели на подоконник разборного дома, вот здесь стена и рухнула. Кто успел, отбежал, а Талгат остался под развалинами", - рассказала руководитель отдела образования района Дильнара Сапанова.
Ребенка экстренно отправили в Карабалыкскую районную больницу, а оттуда в областную детскую. Провели экстренную операцию. У него был перелом костей таза. Сейчас мальчик находится на скелетном вытяжении и продолжает получать необходимое лечение, сообщает портал "Костанайские новости".
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области ребенка насмерть придавило бетонным забором.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства