Строящийся дом загорелся в Алматы

Фото: ДЧС Алматы
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Кайрат Турксибского района 14 ноября загорелся строящийся дом, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.
В 14.17 обнаружено горение открытым пламенем времянки с переходом огня на кровлю строящегося 2-этажного частного жилого дома на общей площади 80 квадратный метров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что пожар имел развившийся вид из-за высокой горючей загрузки деревянной обрешетки, а также стройматериалов.
Строящийся дом удалось отстоять. Есть пострадавший гражданин К. 1968 года рождения, пытавшийся самостоятельно потушить вышедшее из-под контроля загорание, он доставлен в ГКБ № 4", - сообщили в департаменте.
Пожар локализован за 11 минут, ликвидирован в 14.32. Причина пожара устанавливается.
При обнаружении возгорания, не теряя времени, сообщите по телефону 101 с указанием точного адреса, а также сообщите свою фамилию", - добавили в ДЧС.