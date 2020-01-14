Тела двух пропавших мальчиков нашли в Атырау

Атырау. 13 января. Kazakhstan Today - В Атырау найдены тела двух мальчиков 2010 года рождения, передает Kazakhstan Today.

По сообщению "ATPress.kz" , тела двух пропавших детей 2010 года рождения найдены в Атырау в реке Перетаске. Девятилетние Кадыр Алихан и Сабыргали Жанболат пропали 11 января, ушли из дома в пригородном поселке Курсай и не вернулись. С заявлением о пропаже детей в полицию обратились их родители.

Правоохранительные органы и спасатели ЧС организовали поиск. Отрабатывалась версия, что дети могли играть на неокрепшем льду. В результате поисковых работ тела обоих мальчиков были найдены в реке Перетаске.





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