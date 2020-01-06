Атырау. 5 января. Kazakhstan Today - В Атырау четверо детей провалились под лед на Урале, один из них утонул, передает Kazakhstan Today.

Несчастный случай произошел 4 января, около 8 вечера, в пригородном селе Томарлы-2. По предварительным данным, дети играли на неокрепшем льду и провалились в воду, пишет azh.kz

В результате один ребенок утонул. Еще трое детей 12-15 лет были доставлены в областную детскую больницу с диагнозом "переохлаждение организма".

Напомним, в ноябре 2019 года группа детей играла на льду искусственного водоема в Костанайской области. Трое мальчиков ушли под лед . Их удалось вытащить, но позднее двое из них скончались в больнице.

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