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В Атырау четверо детей провалились под лед на Урале, один из них утонул

05.01.2020, 15:50 12070
В Атырау четверо детей провалились под лед на Урале, один из них утонул
Атырау. 5 января. Kazakhstan Today - В Атырау четверо детей провалились под лед на Урале, один из них утонул, передает Kazakhstan Today.
 
Несчастный случай произошел 4 января, около 8 вечера, в пригородном селе Томарлы-2. По предварительным данным, дети играли на неокрепшем льду и провалились в воду, пишет azh.kz.
 
В результате один ребенок утонул. Еще трое детей 12-15 лет были доставлены в областную детскую больницу с диагнозом "переохлаждение организма". 
 
Напомним, в ноябре 2019 года группа детей играла на льду искусственного водоема в Костанайской области. Трое мальчиков ушли под лед. Их удалось вытащить, но позднее двое из них скончались в больнице. 
 

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