Врачи прокомментировали состояние мальчика, провалившегося под лед в Житикаре

"Состояние стабилизировано. Ребенок переведен в отделение, находится под наблюдением врачей. Диагностированы переохлаждение, пневмония. В данный момент угрозы жизни нет", - отметили в облздраве, сообщает газета "Костанайские новости".
Напомним, группа детей играла на льду искусственного водоема, который расположен в черте Житикары. Трое мальчиков ушли под лед. Их удалось вытащить. Двое из них скончались в больнице.
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