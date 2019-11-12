Врачи прокомментировали состояние мальчика, провалившегося под лед в Житикаре

Костанай. 11 ноября. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Костанайской области рассказали о состоянии мальчика, который едва не утонул на искусственном водоеме в Житикаре, передает Kazakhstan Today.

"Состояние стабилизировано. Ребенок переведен в отделение, находится под наблюдением врачей. Диагностированы переохлаждение, пневмония. В данный момент угрозы жизни нет", - отметили в облздраве, сообщает газета "Костанайские новости" .

Напомним, группа детей играла на льду искусственного водоема, который расположен в черте Житикары. Трое мальчиков ушли под лед . Их удалось вытащить. Двое из них скончались в больнице.





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