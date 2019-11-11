В Костанайской области трое детей провались под лед, двое из них погибли

Костанай. 10 ноября. Kazakhstan Today - В городе Житикаре Костанайской области двое детей скончались от переохлаждения, провалившись под лед, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, примерно в 16.25, сотрудники полиции спасли на искусственном водоеме в Житикаре троих детей.

Во время игры на неокрепшем льду дети по неосторожности провалились в воду глубиной два метра. Сотрудники полиции оперативно передали пострадавших прибывшей бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. В ЦРБ медиками констатирована смерть двух детей 2014 и 2013 годов рождения, предварительно, от переохлаждения", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его информации, третий ребенок, 2011 года рождения, остается под наблюдением врачей, его состояние средней степени тяжести.

Также при попытке спасении детей получил переохлаждение и госпитализирован очевидец 1954 года рождения. Его состояние также средней степени тяжести.

Комитет по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует гражданам не оставлять детей без присмотра. Ежедневно предупреждайте детей, что сейчас находиться на льду очень опасно, тем более устраивать игры. Осенний лед, в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.

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