18.08.2023, 09:12 35936
Тело еще одного рабочего найдено на шахте "Казахстанская"
Фото: Depositphotos
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Караганда. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тело еще одного рабочего найдено на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, где вчера произошел пожар.
По состоянию 08.15 силами горно-спасательных подразделений был обнаружен второй пострадавший. К сожалению, без признаков жизни. В данный момент идет работа по его эвакуации на поверхность", - сообщил первый заместитель директора Карагандинского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский.
По его словам, продолжаются поиски троих пропавших шахтеров.
Он отметил, что всю ночь проводились поиски шахтеров, которые не вышли на поверхность при возникновении пожара, и проводились мероприятия по тушению пожара. Общая протяженность главного конвейерного уклона составляет 1990 метров. На сегодняшний день порядка 40% пройдено снизу вверх, выработка потушена, охлаждена, производятся дальнейшие работы по продвижению вперед, по подавлению очага пожара.
Напомним, на шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10.05 произошло возгорание конвейерной ленты. Всего в шахте находилось 227 человек. Через фланговый ствол из шахты на поверхность вывели 222 работника. К медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. 17 августа было обнаружено тело одного рабочего.
17 августа в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова доставлено 9 пострадавших шахтеров. Двое из которых находились в реанимации, переведены в отделение токсикологии. Их состояние ближе к тяжелому, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией, нестабильностью гемодинамики, токсикогенным периодом отравления. Гемодинамические показатели стабильны. Оставшиеся 7 человек находятся в отделении токсикологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны", - сообщили в управлении здравоохранения региона.
По информации управления, в терапевтическое отделение центральной больницы Шахтинска поступило четверо пострадавших, один из которых от госпитализации отказался (отпущен на амбулаторное лечение). Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.
Сегодня еще один шахтер из центральной больницы города Шахтинск отпущен на амбулаторное лечение.
В стационарах на данный момент остаются 11 человек", - уточнили в ведомстве.
По факту пожара на шахте возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
новости по теме
20.08.2023, 11:02 5091
В Алматинской области на заправке загорелось 40 газовых баллонов
Фото: МЧС РК
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Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На территории газозаправочной станции в селе Саймасай Енбекшиказахского района на улице Рысбекова произошло массовое возгорание 40 газовых баллонов, сообщает пресс-служба Министерства по ЧС Республики Казахстан.
19 августа в 17.50 на территории газозаправочной станции села Саймасай ИП "Утебаева" произошло загорание газового баллона внутри склада с переходом на склад контейнерного типа для хранения и продажи. В результате массового загорание баллонов (около 40 штук) и создания высокой температуры огонь перешел на рядом находящийся со складом газозаправочный автомобиль марки ЗИЛ емкостью 3 кубических метра, полностью заправленный газом", - говорится в сообщении.
На складе хранилось около 260-300 штук газовых баллонов разной емкости. Также вблизи склада размещена подземная емкость объемом 4 кубических метра, тоже заполненная газом. Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия. По прибытии первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной емкости с газом, а также остальных баллонов на складе.
Пожар был локализован в 18.28 и полностью ликвидирован в 18.45.
В результате пожара 2 сотрудника газозаправочной станции получили разной степени ожоги и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
Напомним, 15 августа в Казахстане стартовала ежегодная республиканская акция пожарной безопасности. До 15 октября подразделениями МЧС проводится ежегодная акция по разъяснению населению требований пожарной безопасности при устройстве печей, приведение которых в пожаробезопасное состояние возможно только в теплое время года.
20.08.2023, 09:30 7716
Трагедия на шахте "Казахстанская": обнаружили пятого погибшего Дополнено
Фото: акимат Карагандинской области
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Караганда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На шахте "Казахстанская" продолжаются ликвидационные работы после недавнего пожара, найдено тело пятого горняка, сообщает Министерство по ЧС Республики Казахстан.
В 22.40 было обнаружено тело пятого горнорабочего", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Произведена пересменка горноспасателей. Руководством ТОО РЦШ ПВАСС были поставлены задачи перед заступившими новыми отделениями горноспасателей.
Работы осложнялись сплошной задымленностью выработок аварийного участка и высокой температурой.
Горноспасатели приступили к активной фазе тушения очагов пожара.
На сайте компании "АрселорМиттал Темиртау" опубликовали имена погибших:
1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4-го разряда, стаж 21 год;
2. Халиков Артур Ринатович, 1994 г.р., электрослесарь подземный 4-го разряда, стаж 10 лет;
3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5-го разряда, стаж 39 лет;
4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный 5-го разряда, стаж 39 лет;
5. Старовойт Илья Александрович, 1996 г.р., электрослесарь подземный 3-го разряда, стаж 4 года.
Дополнено 20.08.2023, 12.00
В 01.23 на поверхность поднято тело последнего погибшего горнорабочего", - уточнили в МЧС РК.
В настоящее время основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожара в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействованы два отделения горноспасателей.
Министром по ЧС Сырымом Шарипхановым ведется дальнейший контроль за ходом проведения аварийных работ. В частности, им заслушаны доклады руководства РЦШ ПВАСС о ходе работ, отмечена чрезвычайная опасность проводимых работ в условиях сплошной задымленности, нулевой видимости, множества очагов пожара, высокой температуры в выработках на больших глубинах.
Шарипханов выразил благодарность руководству и личному составу РЦШ ПВАСС за эффективное проведение поисковых работ. Поставлена задача обеспечить ликвидацию оставшихся очагов пожара с соблюдением техники безопасности личным составом.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
К вечеру были установлены личности еще двух погибших горняков, обнаруженных в горящей шахте "Казахстанская". В 18.14 обнаружили тело четвертого горняка.
19.08.2023, 19:30 38611
В шахте "Казахстанская" обнаружили тело четвертого пропавшего горняка
Фото: Depositphotos
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Шахтинск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по ЧС Сырым Шарипханов держит на постоянном контроле ход поисково-спасательных работ на шахте «Казахстанская», сообщает пресс-служба МЧС РК.
В субботу, 19 августа, в 18.14 обнаружен четвертый пропавший. Он обнаружен силами двух отделений под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова.
Отделениями РЦШ ПВАСС осуществляется продвижение по конвейерному уклону Д-6 сверху вниз в направлении предполагаемого нахождения пятого шахтера.
Работы осложнены сплошной задымленностью выработок аварийного участка, высокой температурой (65 градусов) и преградами в виде завалов. Пройдено от верха 170 м.
Работы по тушению локальных очагов пожаров приостановлены, все усилия направлены на поиски.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
Установлены личности еще двух погибших горняков, обнаруженных в горящей шахте "Казахстанская".
19.08.2023, 18:06 42181
Трагедия на шахте "Казахстанская": стали известны имена двоих погибших
Фото: АрселорМиттал Темиртау
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Шахтинск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Установлены личности еще двух погибших горняков, обнаруженных в горящей шахте "Казахстанская", сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау".
Погиб 45-летний проходчик четвертого разряда с 21-летним стажем Денис Стешин и 57-летний электрослесарь пятого разряда с 39-летним стажем Виктор Бургун.
Поиски двоих шахтеров продолжаются.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау". Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
19.08.2023, 15:25 47031
В Туркестанской области в ДТП погибли четыре человека
Водитель Nissan водворен в ИВС
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Туркестан. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа около 23.30 в Байдибекский РОП поступило сообщение об аварии на трассе областного значения Шаян - Екпинди, сообщает пресс-служба МВД РК.
Автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz 200.
В результате аварии Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия.
ДТП зарегистрировано в ЕРДР по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель Nissan водворен в ИВС.
В последнее время в Казахстане участились страшные аварии с большим количеством жертв. Как правило, причиной таких ДТП становится выезд на встречную полосу движения.
19 августа в 6.00 на автодороге Балхаш - Приозерск в 5 км от поселка Гульшат произошла авария с участием Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. В результате ДТП 9 человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение.
19.08.2023, 14:50 49801
За последние 15 лет на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек
Фото: Depositphotos
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Шахтинск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 19 августа, в Шахтинске под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.
В этом вина в первую очередь собственников предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за все время деятельности внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично - гибнут люди", - сказал Алихан Смаилов.
Как отметил глава правительства, каждый раз руководство "АрселорМиттал Темиртау" заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.
На объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибло свыше 100 человек за последние 15 лет. Данные показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний "АрселорМиттал" приходится именно на казахстанский дивизион", - указал Алихан Смаилов.
По его словам, отдельного внимания требует экологическая ситуация в регионе. 88% всех вредных выбросов в Темиртау приходится именно на это предприятие. В результате у горожан наблюдается рост онкологических заболеваний, болезней дыхательных путей и других.
Как было отмечено, предприятие не принимает меры по модернизации производства и внедрению новых технологий. В течение почти 30 лет мы видим только разрушение комбината. С момента приватизации его производственные показатели снижены наполовину. Объемы выпуска стали сократились вдвое - с более чем 6 млн тонн до 3 млн в прошлом году. Добыча угля уменьшилась почти на четверть", - подчеркнул премьер-министр.
В 2021 году планировалось подписание соглашения об инвестициях в модернизацию на сумму более $3 млрд. Однако компанией был представлен проект только на $1 млрд.
По сути, эти средства шли на текущий ремонт и не были долгосрочными инвестициями в модернизацию", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр обозначил необходимость принять оперативные меры по скорейшей ликвидации аварии, провести всестороннее выяснение ее причин и выявить виновных в этой трагедии.
Акимату Карагандинской области совместно с "АрселорМиттал Темиртау" нужно обеспечить оказание необходимой помощи погибшим и пострадавшим, в том числе по назначению пособий и соцвыплат по потере кормильца, выплате средств на погребение, приобретению семьям погибших квартир за счет работодателя и возмещению морального вреда", - заключил он.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
19.08.2023, 13:54 50326
Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших на шахте "Казахстанская"
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Караганда. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе встречи премьер-министр выразил искренние соболезнования семьям погибших шахтеров.
Мы разделяем вашу скорбь и тяжесть потери", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что по поручению главы государства создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.
Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца", - подчеркнул премьер-министр.
В ходе встречи было отмечено, что всем семьям погибших будет оказана необходимая поддержка от государства и работодателя.
В частности, будет выплачено пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования.
Вместе с тем семьям погибших работодателем будет выплачено единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы и возмещены расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий.
В случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении.
Кроме того, компания примет меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов.
Обозначено, что исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО "АрселорМиттал Темиртау".
Как отметил премьер-министр, в настоящее время на "АрселорМиттал Темиртау" завершаются экологический аудит и аудит промышленной безопасности с привлечением международных компаний. Их завершение ожидается в течение сентября, по результатам чего будут приняты соответствующие решения.
В ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков.
Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше - в 55 лет.
Премьер-министр также посетил пострадавших горняков в многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова в Караганде.
Было отмечено, что предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100% от средней заработной платы, лекарственные средства, будет предоставлено санаторно-курортное лечение и компенсирован моральный вред.
Напомним, в результате пожара на шахте пострадали 13 человек. 11 из них в настоящее время остаются в больницах.
Премьер-министр потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По мнению депутатов, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала".
19.08.2023, 12:01 54876
В Туркестанской области жители поселка Амангельды ощутили землетрясение
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Туркестан. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 19 августа в 09 час. 00 мин. 10 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 551 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.7. Подземные толчки в 2 балла ощутили жители поселка Амангельды Тюлькубасского района.
По состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах - восток, юго-восток, юг страны - проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Абай, Жетісу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии.
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