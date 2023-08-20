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Караганда. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тело еще одного рабочего найдено на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, где вчера произошел пожар.





По состоянию 08.15 силами горно-спасательных подразделений был обнаружен второй пострадавший. К сожалению, без признаков жизни. В данный момент идет работа по его эвакуации на поверхность", - сообщил первый заместитель директора Карагандинского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский.









По его словам, продолжаются поиски троих пропавших шахтеров.





Он отметил, что всю ночь проводились поиски шахтеров, которые не вышли на поверхность при возникновении пожара, и проводились мероприятия по тушению пожара. Общая протяженность главного конвейерного уклона составляет 1990 метров. На сегодняшний день порядка 40% пройдено снизу вверх, выработка потушена, охлаждена, производятся дальнейшие работы по продвижению вперед, по подавлению очага пожара.

Напомним , на шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10.05 произошло возгорание конвейерной ленты. Всего в шахте находилось 227 человек. Через фланговый ствол из шахты на поверхность вывели 222 работника. К медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. 17 августа было обнаружено тело одного рабочего.





17 августа в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова доставлено 9 пострадавших шахтеров. Двое из которых находились в реанимации, переведены в отделение токсикологии. Их состояние ближе к тяжелому, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией, нестабильностью гемодинамики, токсикогенным периодом отравления. Гемодинамические показатели стабильны. Оставшиеся 7 человек находятся в отделении токсикологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны", - сообщили в управлении здравоохранения региона.





По информации управления, в терапевтическое отделение центральной больницы Шахтинска поступило четверо пострадавших, один из которых от госпитализации отказался (отпущен на амбулаторное лечение). Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.





Сегодня еще один шахтер из центральной больницы города Шахтинск отпущен на амбулаторное лечение.





В стационарах на данный момент остаются 11 человек", - уточнили в ведомстве.



