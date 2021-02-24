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Тело женщины обнаружили в горах близ Алматы

23.02.2021 18550
Тело женщины обнаружили в горах близ Алматы
Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы устанавливает личность женщины, тело которой найдено в горах, передает Kazakhstan Today.
 

23 февраля в горной местности Медеуского района обнаружено тело неизвестной женщины 40-45 лет, европейской внешности. Личность устанавливается. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Алматы. 

 
В соцсетях распространяются фото с места обнаружения тела и информация о том, что женщина, возможно, совершила суицид. 

Ранее сообщалось, что потерявшийся в горах Алматы мужчина был найден мертвым
 

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