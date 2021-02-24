Тело женщины обнаружили в горах близ Алматы

Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы устанавливает личность женщины, тело которой найдено в горах, передает Kazakhstan Today.

23 февраля в горной местности Медеуского района обнаружено тело неизвестной женщины 40-45 лет, европейской внешности. Личность устанавливается. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

В соцсетях распространяются фото с места обнаружения тела и информация о том, что женщина, возможно, совершила суицид.





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