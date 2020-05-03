Токаев поручил оказать помощь сельчанам Туркестанской области в связи с подтоплением

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления сельчанам Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В сёлах Женис и Жана Турмыс Туркестанской области произошло подтопление, вызванное прорывом дамбы на водохранилище в Узбекистане. Сегодня премьер-министр Аскар Мамин и аким Умирзак Шукеев доложили о принимаемых мерах по эвакуации жителей сел. Поручил оказать помощь пострадавшим семьям", - написал глава государства в Twitter .

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, сегодня в 04.30 на границе Махтааральского района, на Центральном голодностепном коллекторе (ЦГК) произошел розлив, вызвавший подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. Также произошел перелив на автодороге областного значения Мырзакент - Женис - Жана Турмыс, проезд автомобилей на данном участке сейчас невозможен.

В данное время ведутся аварийно-спасательные работы.

Будет решаться вопрос эвакуации населения из населенных пунктов Мырзакент, Фердоуси, Жантаксай, из поселка Атакент. Расстояние между населенными пунктами Атакент и Мырзакент - 35 километров. В Мырзакенте расположено 2848 домов, 14 532 человек; в Фердоуси расположено 314 домов, 2377 человек; в Жантаксае расположено 95 домов, 700 человек", - проинформировали в акимате.

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