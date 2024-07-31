30.07.2024, 15:14 127531
Трагедия на ферросплавном заводе: спасателям доложили о происшествии спустя два часа
Когда спасатели прибыли на место происшествия, работники завода не пускали их внутрь
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Караганда. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков рассказал, что о происшествии на Карагандинском ферросплавном заводе спасателям сообщили лишь спустя два часа.
Чрезвычайная ситуация произошла в 4.00. Сообщение об этом поступило к нам только в 6.00. Это нарушает инструкции по гражданской обороне", - рассказал вице-министр.
Он также отметил, что, когда спасатели прибыли на место происшествия, работники завода не пускали их внутрь.
Они не имели права не впускать. В связи с этим было возбуждено административное дело", - добавил Сыздыков.
Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия. Работники были доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова, где позже четверо из пострадавших скончались.
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31.07.2024, 14:25 73846
На пастбищах в Актюбинской области исследуют траву после падежа скота
Фото: Depositphotos
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Актобе. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области взяты пробы травы после падежа скота, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Как рассказали в Минсельхозе, в Комитете ветеринарного контроля и надзора сообщили, что падеж животных в крестьянском хозяйстве "Санжар-Т" начался в начале июля, однако официальное уведомление в Актюбинскую областную территориальную инспекцию поступило 26 июля.
После получения информации о гибели скота заведующий ветпунктом ветеринарной станции МИО прибыл на место происшествия и забил одно животное для дальнейшего исследования. Патологический материал был отобран для исключения особо опасных заболеваний. Первоначально установлено, что внутренних изменений в органах не наблюдается, предварительный диагноз - отравление", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, взяты пробы травы с пастбищ, где содержались животные, чтобы определить возможные причины интоксикации. Результаты исследования выйдут 1 августа 2024 года.
Также отмечается, что в хозяйстве приняты все необходимые противоэпизоотические меры, включая вакцинацию и диагностику в соответствии с установленным планом. КРС находится под постоянным ежедневным контролем. Эпизоотическая ситуация в регионе находится под контролем.
Ранее массовый падеж скота произошел в ЗКО. Причины пока неизвестны.
30.07.2024, 19:43 117296
Автобус упал в воронку: суд подтвердил вину АО "Майкаинзолото"
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судебной коллегией по административным делам суда Астаны оставлено без изменения решение специализированного межрайонного административного суда столицы от 16 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горнорудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Актом установлена вина работодателя - 100%. АО "Майкаинзолото", отрицая свою вину в произошедшем несчастном случае, оспорило акт в части", - сообщили в суде.
В суде установлено, что несчастный случай произошел на опасном производственном объекте "Майкаинзолото" вследствие обрушения верхнего грунтового слоя технологической дороги в очистное пространство шахты и падения автобуса со спасателями ТОО "РЦШ ПВАСС" в провал.
Суды пришли к выводу, что комиссией в акте обоснованно указано на 100% вину АО "Майкаинзолото", поскольку произошедший несчастный случай непосредственно связан с производственной деятельностью истца", - добавили в суде.
Судами столицы оспариваемые выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными, в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото" отказано.
Судебные акты местных судов не вступили в законную силу.
29.07.2024, 14:01 165961
Четыре подростка попали в реанимацию из-за взрыва газа в Кызылорде
Фото: ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Утечка газа и дальнейший взрыв в частном доме произошли в Кызылорде вчера вечером, пострадали четверо несовершеннолетних, сообщили в ДЧС Кызылординской области.
28 июля в 19.56 в одном из частных домов микрорайона Аль-Фараби произошел взрыв газа из-за его утечки.
По данным ДЧС области, взрыв произошел без возгорания.
Пострадали 4 подростка. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении детской больницы", - сказано в сообщении ведомства.
29.07.2024, 09:13 176056
В Алматинской области загорелся крупный склад
Фото: МЧС РК
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Конаев. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматинской области потушили крупный пожар на складе стройматериалов в Карасайском районе, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сегодня в Карасайском районе в одном из складских помещений произошло горение стройматериалов на площади 273 квадратных метра", - рассказали в МЧС.
Отмечается, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте около суток тушили загоревшиеся мешки с серой.
28.07.2024, 13:22 211361
В Шымкенте потушили загоревшиеся мешки с серой
Фото: МЧС РК
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Шымкент. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте потушили загоревшиеся вчера мешки с серой на территории индустриальной зоны "Ордабасы", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. Причина устанавливается", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что пожарные тушили загоревшиеся мешки с серой с субботы.
Информации о пострадавших не поступало", - добавили в МЧС.
Напомним, пожар начался днем 27 июля. Для его тушения привлекли пожарный поезд. По данным ДЧС Шымкента, с места пожара 10 человек обратились за медпомощью с признаками ожогов и отравления.
27.07.2024, 12:25 256451
Землетрясение в Костанайской области: в ДЧС прокомментировали ситуацию Дополнено
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Костанай. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Костанайской области, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 9.54 в 21 километре к юго-востоку от Рудного, информирует Казахстанский национальный центр данных.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщили, что обстоятельства уточняются.
На место выехали сотрудники ДЧС региона", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено 27.07.2024, 16.13
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Костанайской области сообщили, что в селе Белозерка, где ранее центр данных ИГИ НЯЦ РК зафиксировал землетрясение, толчков неизвестного характера не зарегистрировано.
При опросе местных жителей также толчки не зарегистрированы. Пострадавших нет", - заявил исполняющий обязанности начальника УЧС города Рудного Ерлан Бисен.
Ранее в Казахстане был принят комплексный план развития сейсмологической отрасли.
26.07.2024, 14:08 309926
Семь полицейских уволили после смертельного ДТП с велосипедистом в Актобе
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области семь полицейских были уволены после смертельного ДТП, совершенного пьяным сотрудником полиции, сообщили в ДП региона.
Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей", - уточнили в департаменте.
Ранее в ДП полиции сообщали, что авария произошла по вине пьяного водителя.
Установлено, что 23 июля примерно в 00.50 водитель автомашины KIA, двигаясь по объездной дороге в районе п. Акжар-1, допустил наезд на велосипедиста с пассажиром", - рассказали в полиции.
Полицейского арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
26.07.2024, 08:52 254486
На Алаколе совершил жесткую посадку дельтаплан, пострадали два человека
Фото: МЧС РК
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Акши. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации проведет расследование по факту жесткой посадки дельтаплана в селе Акши области Жетысу, в результате которой пострадали два человека.
25 июля 2024 года в селе Акши Алакольского района области Жетысу в 17.15 совершил жесткую посадку дельтаплан. Жертв нет. Пострадали два человека", - проинформировали в пресс-службе КГА.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу. По данному авиационному происшествию будет проведено расследование.
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