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Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна в Караганде

18.08.2022, 15:49 5171
Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна в Караганде
КАРАГАНДА. 18 АВГУСТА - Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Караганде и разбился насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ЧП произошло в юго-восточном жилом массиве города. Ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на пятом этаже. Малыш получил тяжелые травмы и скончался в больнице", - сообщает Telegram-паблик "Вечерняя Караганда"


Напомним, в начале августа в Шымкенте двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. 
 
Аналогичный случай произошел в Темиртау: 8-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, выпала с балкона 2-го этажа. 
 

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Еще один "черный" старатель погиб в шахте рудника Бестобе

18.08.2022, 17:41 4301
Еще один "черный" старатель погиб в шахте рудника Бестобе
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АВГУСТА - Еще один мужчина погиб в поселке Бестобе на территории шахты "Западная", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительно установлено, что 23-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке незаконного проникновения в шахту", - сообщает Polisia.kz

 
По данному факту начато досудебное производство по статье 269-1, часть 3, УК РК (Незаконное проникновение на охраняемый объект). В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
Золотодобывающая шахта является заброшенной. Ее нижние горизонты затоплены грунтовыми водами. Представители компании "Алтыналмас", которая владеет рудником Бестобе, отмечают, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает. 
 
22 июля на шахте обнаружили тело старателя в спальном мешке на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала. 
 
Три дня спустя при осмотре шахты специалисты вновь обнаружили трех человек, предположительно, промышлявших незаконной добычей золота. Один из них погиб, второй получил множественные травмы. 
 

На трассе Самара - Шымкент произошло смертельное ДТП

18.08.2022, 14:04 6041
На трассе Самара - Шымкент произошло смертельное ДТП
Фото: кадр из видео
КЫЗЫЛОРДА. 18 АВГУСТА - На трассе Самара - Шымкент произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

17 августа на трассе Самара - Шымкент водитель автомашины Audi совершил столкновение с прицепом грузовой автомашины КамАЗ. Обе автомашины двигались в одном направлении. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия", - информирует Polisia.kz

 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 
 
Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

В Алматы девушка выбросилась с 25-го этажа

17.08.2022, 11:33 15846
В Алматы девушка выбросилась с 25-го этажа
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - В Алматы с балкона, расположенного на 25-м этаже одного из жилых комплексов на улице Розыбакиева, выбросилась девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, личность погибшей установлена. 
 
В управлении полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). 
 
Обстоятельства произошедшего и мотив устанавливаются. 
 
Ранее сообщалось, что в Степногорске пенсионерка пыталась совершить суицид. 

 

На трассе Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло смертельное ДТП

16.08.2022, 20:53 22741
Фото: ДП Актюбинской области
АКТОБЕ. 16 АВГУСТА -16 августа около 17.00 на 10-м км автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло ДТП со смертельным исходом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель автомашины "Газель", двигаясь в сторону Актобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Тoyota Camry, которая двигалась в направлении Темирского района, сообщает ДП региона.
 
В результате ДТП водитель автомашины Тoyota Camry скончался на месте, а четверо его пассажиров госпитализированы в ЦРБ Темирского района.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК.
 
 

Землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано в 58 километрах от Алматы

16.08.2022, 18:25 24541
Землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано в 58 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК сегодня в 16.16 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.1, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 58 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV - 4.1, глубина 10 км. 
 

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - сообщили в ТОО "СОМЭ".

 
Еще одно землетрясение магнитудой 3.5 было зарегистрировано сегодня ночью в 00.24. Его эпицентр располагался в 125 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. 
 

В Нур-Султане ребенок погиб под колесами автомобиля

16.08.2022, 15:42 27946
В Нур-Султане ребенок погиб под колесами автомобиля
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Нур-Султане мальчик погиб под колесами внедорожника из-за невнимательности водителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 августа в 11.38 во дворе дома по улице Е-251 35-летний водитель автомашины Land Cruiser 200 во время парковки допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По данному факту проводится дознание", - сообщает Polisia.kz

 
Ранее сообщалось, что в Костанайской области в аварии погибли мать и двухлетний ребенок. 
 

Пятиэтажный дом в Темиртау поврежден в результате вспышки газа

16.08.2022, 14:24 29311
Пятиэтажный дом в Темиртау поврежден в результате вспышки газа
Фото: ДЧС Карагандинской области
ТЕМИРТАУ. 16 АВГУСТА - В Темиртау в результате вспышки газовоздушной смеси повреждены три квартиры пятиэтажного дома. Пострадал один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вспышка газовоздушной смеси произошла сегодня в 12.08 в квартире на третьем этаже жилого дома по проспекту Металлургов. 
 

В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытия между третьим и вторым этажами без последующего горения. Повреждены три квартиры. Всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу. Пострадал хозяин квартиры 1989 года рождения, он госпитализирован в городскую больницу Темиртау", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области. 

 
На месте происшествия работают 22 сотрудника и 7 единиц техники 
 
В акимате Темиртау сообщили, что на месте находится аким города Кайрат Бегимов. Он заверил жителей, что акимат поможет с восстановлением квартир, а также с временным размещением.

 

В Алматинской области произошло землетрясение

16.08.2022, 09:40 30746
В Алматинской области произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 16 августа 2022 года в 00.24 (15 августа 2022 года в 18.24 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения 8,4. Магнитуда MPV 3,5. Глубина 15 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

По получении информации департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, "Казселезащита", прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - прокомментировали в областном департаменте по ЧС.

 
Также в ДЧС Алматинской области напомнили о порядке действий при землетрясении:
 
  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
  • если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов; 
  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
  • не входите в дома: толчки могут повториться;
  • не пользуйтесь лифтами;
  • не зажигайте спички, свечи:
  • не прикасайтесь к проводам;
  • окажите первую помощь пострадавшим.
 

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