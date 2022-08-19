Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна в Караганде

Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АВГУСТА - Еще один мужчина погиб в поселке Бестобе на территории шахты "Западная", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предварительно установлено, что 23-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при попытке незаконного проникновения в шахту", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное производство по статье 269-1, часть 3, УК РК (Незаконное проникновение на охраняемый объект). В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
Золотодобывающая шахта является заброшенной. Ее нижние горизонты затоплены грунтовыми водами. Представители компании "Алтыналмас", которая владеет рудником Бестобе, отмечают, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.
22 июля на шахте обнаружили
тело старателя в спальном мешке на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала.
Три дня спустя при осмотре шахты специалисты вновь обнаружили
трех человек, предположительно, промышлявших незаконной добычей золота. Один из них погиб, второй получил множественные травмы.