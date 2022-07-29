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В Темиртау 8-летняя девочка выпала с балкона

28.07.2022, 17:03 21336
ТЕМИРТАУ. 28 ИЮЛЯ - В Темиртау 8-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, выпала с балкона 2-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ekaraganda.kz, инцидент произошел 27 июля.

По информации ДЧС Карагандинской области, ребенок был госпитализирован в городскую больницу Темиртау с различными травмами. 
 
Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Семее. 
 

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В 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта в Алматы

29.07.2022, 11:50 966
В 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта в Алматы
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В Алматы в летний период количество нарушений правил дородного движения водителями мопедов и электросамокатов. В 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Алматы усилена работа по выявлению нарушений ПДД РК лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. 
 
Так, за один день проведения профилактического мероприятия, строевыми подразделениями выявлено свыше 40 нарушений ПДД РК, информирует Polisia.kz.
 

Правонарушители привлечены к административной ответственности …Также к административной ответственности привлечены родители двух подростков, которые управляли мопедами", - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков. 

 
По данным спикера, за 6 месяцев этого года в Алматы с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 81 человек травмирован, еще один погиб. 
 
Отмечается, что с участием детей на самокатах и скутерах зарегистрировано 21 ДТП, в результате 23 ребенка получили травмы.

Напомним, в Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля.

Правила для электросамокатов прописали в стандарте Казахстана.
 

В Жамбылской области проводится расследование по факту смерти офицера Погранслужбы КНБ

29.07.2022, 09:53 7756
ТАРАЗ. 29 ИЮЛЯ - В Жамбылской области проводится расследование по факту смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

27 июля 2022 года в центральной районной больнице Кордайского района констатирован факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе КНБ РК

 
Отмечается, что "предварительно, причиной смерти установлено кровоизлияние в мозг".
 

По данному факту Южным региональным военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование. Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким, принимают меры по оказанию необходимой помощи", - добавили в пресс-службе.

 

В 461 километре от Алматы произошло землетрясение

28.07.2022, 16:59 21706
В 461 километре от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 461 километре на северо-восток от города Алматы на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сетью станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 28 июля в 10.04 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 461 километре на северо-восток от города Алматы на территории Китая. 
 
Энергетический класс землетрясения составил 9.8, магнитуда MPV 3.9. 
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 

По факту отключения электроэнергии на АНПЗ проведут расследование

28.07.2022, 14:26 24966
АТЫРАУ. 28 ИЮЛЯ - В АО "KEGOC" прокомментировали серию отключений электроэнергии на крупнейших предприятиях Атырауской области, которая произошла накануне вечером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы компании, в 18.08 из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии (ВЛ) электропередачи 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К). Персонал КТК-К обнаружил упавшие опоры линий электропередачи. 
 
В настоящее время KEGOC оказывает помощь в восстановительных работах. Из аварийного запаса компании выделены опоры 220 кВ, организованы их погрузка и отправка. Также задействованы ремонтные бригады, обеспеченные специальной техникой и снаряжением. 
 
Далее в 18.42 в условиях продолжающегося урагана из-за короткого замыкания отключились линии связи 220 кВ электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой. В результате электростанция снизила генерацию до нуля. 
 

Одновременно на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) отключились вводы питающих линий 220 кВ. При этом указанные линии со стороны KEGOC не отключались и оставались под напряжением. В 19.18 персоналом АНПЗ были включены питающие трансформаторы, что позволило АНПЗ приступить к восстановлению технологических процессов и набору нагрузки. Причина отключений на АНПЗ будет выясняться в результате расследования", - проинформировали в KEGOC.

 
В компании завили, что KEGOC принял оперативные меры по восстановлению схемы сети и вводу имеющихся резервов на электростанциях региона. Была включена находившаяся в плановом ремонте ВЛ 220 кВ транзита Уральск - Атырау, что позволило заместить аварийно выбывшие мощности. Созданы условия для восстановления энергоснабжения всех обесточенных потребителей.
 
Также созданы режимные условия для полного набора нагрузки АНПЗ, к настоящему времени нагрузка завода составляет порядка 35 МВт. Ограничений по остальным потребителям Западного региона нет.
 

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Западной энергозоны ЕЭС Казахстана ускоряет реализацию проекта усиления электрических сетей со строительством порядка 800 км линий электропередачи напряжением 220 кВ и расширением существующих подстанций. К настоящему времени установлено порядка 60% опор", - проинформировали в KEGOC.

 

ЧП на АЗС в Усть-Каменогорске: погиб мужчина, госпитализирован подросток

28.07.2022, 13:41 25946
Фото: instagram/shygysqaz_tjd
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮЛЯ - В Усть-Каменогорске на АЗС произошел хлопок. В результате чрезвычайного происшествия погиб мужчина и пострадал подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 июля около 08.52 в городе Усть-Каменогорске, на территории АЗС по улице Промышленная, при чистке бочки из под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси без дальнейшего горения. В результате подросток 2010 года рождения получил термические ожоги туловища и в тяжелом состоянии был госпитализирован", - проинформировали в ДЧС ВКО. 

 
Сообщается, что спасателями из емкости было извлечено тело погибшего мужчины 1980 года рождения. 
 

По предварительным данным, он проводил очистку резервуара и ему на поверхности помогал родственник 2010 года рождения. Причины несчастного случая устанавливаются", - добавили в департаменте по ЧС.

 

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Нур-Султана

28.07.2022, 13:35 26416
Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Нур-Султана
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 июля текущего года в 09.46 на канал "102" от службы авиационной безопасности поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории аэропорта. Правоохранительными органами осуществлена проверка. Взрывное устройство не обнаружено", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана. 

 
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.
 

Ливень затопил улицы Актау

28.07.2022, 13:12 27396
Фото: Lada.kz
АКТАУ. 28 ИЮЛЯ - В Актау ливень затопил улицы. Откачано 19 398 кубометров воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы городского акимата, в связи с выпадением осадков работников ТОО "Кала жолдары" перевели на усиленный режим работы, сообщает Lada.kz.
 
В ряде микрорайонов города работы по откачке воды продолжаются. 
 

Известно, что в 13-м микрорайоне, перед 24 домом был зафиксирован факт падения дерева на автомобиль. Сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям место падения дерева было оперативно расчищено", - сообщили в акимате.

 
В работах задействовано 55 рабочих ("Кала жолдары" - 35, ДЧС - 20), 14 мотопомп, три автомобиля бойлера, три автомобиля газель.
 
С городских улиц ночью было откачено 7223 кубометра воды.
 
Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области также ведут борьбу с последствиями выпавших осадков.
 

В данное время ведутся работы по откачиваю воды с помощью мотопомп в нескольких микрорайонах Актау, в Мунайлинском районе в селе Баскудук и селе Батыр", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

 

Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Мангистау

28.07.2022, 11:16 29101
Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Мангистау
АКТАУ. 28 ИЮЛЯ - Два водителя и пассажир погибли при лобовом столкновении автомобилей на дороге близ села Кызылтобе Мунайлинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация по дорожной аварии поступила на пульт дежурного "102" 27 июля в 16.30.

Установлено, что водитель Volkswagen Passat, направляясь в сторону Актау, выехал на встречную полосу движения, где, не уступив дорогу другой автомашине - Volkswagen Passat, совершил столкновение. В результате ДТП водители обеих автомашин, а также один пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, сообщает портал "Лада".

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

 

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