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Трехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Семее

07.07.2022, 14:27 9856
Трехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Семее
СЕМЕЙ. 7 ИЮЛЯ - В Семее на улице Сорокина днем 6 июля из окна квартиры на восьмом этаже выпал ребенок 2019 года рождения. Сейчас малыш в тяжелом состоянии находится в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В момент трагедии мать мальчика находилась в этой же комнате, кормила младшего ребенка. С ее слов, сын любил играть на подоконнике, пишет Altaynews.kz.
 
Как отмечает ДЧС ВКО, причины выпадений детей из окон остаются прежними: оставление без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели - столов, стульев, диванов рядом с подоконниками. Большую опасность представляют москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности.
 
Сотрудники УЧС Семея совместно с волонтерами ранее обошли все многоэтажные дома города и на подъездах расклеили памятки "Открытое окно - опасность для ребенка".
 
Отметим, что в Казахстане участились случаи выпадения детей из окон.
 
В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа
 
В Павлодаре из окна четвертого этажа упала трехлетняя девочка
 
В Атырау девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа. 
 

новости по теме

В Атырау подросток погиб под колесами поезда

07.07.2022, 20:45 4181
В Атырау подросток погиб под колесами поезда
АТЫРАУ. 7 ИЮЛЯ - Трагедия произошла 6 июля на перегоне Акжайык - Тендык, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Линейным отделом полиции на станции Атырау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает портал "Мой город".
 
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
 

Воспитателя детского сада, по чьей вине ребенок сломал ключицу, уволили

07.07.2022, 12:04 12306
Воспитателя детского сада, по чьей вине ребенок сломал ключицу, уволили
Фото: Кадр с видео
КОСТАНАЙ. 7 ИЮЛЯ - В одном из детских садов Костаная воспитательница резко одернула сидящего на стуле ребенка, в результате чего он сломал ключицу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В информационное агентство "ТоболИнфо" было предоставлено видео, на котором воспитатель детского сада так одергивает ребенка, сидящего на стуле, что у него случился перелом ключицы. 

Ребенок тут же заплакал, но, вместо того чтобы вызвать скорую, воспитатель пытается успокоить ребенка. В данное время ребенок проходит лечение, а вот воспитатель ушла в отпуск. Руководство детского учреждения решило особо не реагировать на данный поступок", - сообщает издание.


 
По словам родителей, в полиции на заявление заявили, что не усматривают состава преступления по статье 141 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".
 
В комментариях под видео, опубликованном на странице издания в соцсетях, отдел образования Костаная оставил сообщение, что воспитательница уволена.
 

По инциденту, произошедшему в яслях-саду № 61, отдел образования сообщает, что по отношению к руководителю сада приняты меры дисциплинарного характера, а воспитатель на данный момент уволена", - сказано в комментарии.


На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?". 79% респондентов считают необходимым ввести уголовную ответственность за произвол в отношении детей.  
 

В Нур-Султане воздушный шар с людьми упал на Водно-зеленом бульваре

07.07.2022, 08:59 15906
В Нур-Султане воздушный шар с людьми упал на Водно-зеленом бульваре
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Нур-Султане воздушный шар с людьми упал на Водно-зеленом бульваре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Воздушный шар с людьми упал на Водно-зеленом бульваре в столице. Видео появилось в социальных сетях, сообщает "Хабар 24". 
 
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что даже после приземления, шар продолжает уносить ветром. Комментаторы отмечают, те, кто управлял шаром, видимо, не приняли во внимание погодные условия. В Нур-Султане было очень ветрено. К счастью, никто серьезно не пострадал.

 

В ДТП на автодороге Байсерке - Караой погибли два человека, травмированы трое

06.07.2022, 20:54 26336
Фото: instagram/krispi.almaty
АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - В результате ДТП на автодороге Байсерке - Караой погибли два человека, травмированы трое, в том числе ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

ДТП с участием внедорожника Volvo и легкового автомобиля Mercedes Benz произошло в ночь на 6 июля в Илийском районе. Предварительно установлено, что 32-летний водитель Volvo на 26-м км автодороги Байсерке - Караой допустил выезд на полосу встречного движения и в последующем столкнулся с Mercedes Benz", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
Сообщается, что на месте происшествия погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне легковой автомашины. 
 

В ДТП также пострадали трое человек, среди них 6-летний ребенок, которых с различными травмами госпитализировали", - уточнили в полиции.

 
Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 345, часть 4, УК РК.
 

В ДЧС прокомментировали ЧП на Тенгизе: произошел срыв фланцевого соединения трубопровода

06.07.2022, 20:09 27956
В ДЧС прокомментировали ЧП на Тенгизе: произошел срыв фланцевого соединения трубопровода
Фото: Instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В ТОО "Тенгизшевройл" произошел срыв фланцевого соединения трубопровода, в результате чего два человека погибли, трое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 июля 2022 года в 09.55 в Жылыойском районе Атырауской области в 150 км от Кульсары в ТОО "Тенгизшевройл" на 42-м участке завода 3-го поколения при проведении гидротеста на трубопроводе произошел срыв фланцевого соединения, в результате которого на месте погиб работник ТОО "Сенимды Курылыс", гражданин 1985 года рождения", - сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области. 

 
В клинике предприятия скончался работник ТОО "Агропром техника", гражданин 1985 года рождения. Кроме того, были доставлены в клинику ТОО "Тенгизшевройл" работники ТОО "Onstream Kazakhstan", ТОО "Сенимды Курылыс", ТОО "Мукан сервис", граждане 1996, 1993 и 1996 годов рождения.
 

В 13.15 воздушным судном ТОО "Тенгизшевройл" травмированный работник ТОО "Onstream Kazakhstan" 1996 года рождения, состояние которого оценивается как тяжелое, доставлен в хирургическое отделение областной больницы Атырау", - проинформировали в департаменте.

 
ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание.

 

В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа

06.07.2022, 19:10 29126
В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 июля текущего года в 21.57 из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, выпала 3-летняя девочка на козырек магазина. От полученных травм ребенок скончался на месте. В момент трагедии в доме находилась мама", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
Полиция Нур-Султана призывает родителей соблюдать основные правила безопасности. Как отметили в ДП, большая часть несчастных случаев происходит с детьми в связи с невнимательным отношением родителей к безопасности детей. Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном, риск падения очень велик. 
 
В пресс-службе дали рекомендации по защите детей от падения из окон:
 
  • не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой в жизни вашего ребенка;
  • никогда не рассчитывайте на москитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;
  • установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;
  • отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. 
 
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из окна четвертого этажа упала трехлетняя девочка.
 

Руководство "Тенгизшевройл" выразило соболезнования семьям погибших работников

06.07.2022, 17:07 31501
Руководство "Тенгизшевройл" выразило соболезнования семьям погибших работников
Фото: Instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - ТОО "Тенгизшевройл" от имени руководства компании выразило соболезнования семьям погибших во время взрыва сотрудников на месторождении Тенгиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пострадавшие сотрудники подрядной компании незамедлительно были доставлены в клинику ТШО. Они получают всю необходимую помощь. Соответствующие государственные органы были проинформированы о случившемся подрядными организациями в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе ТШО. 

 
Руководство компании выразило искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. 
 
Напомним, сегодня на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
 
О состоянии пострадавших работников рассказали врачи. 
 
В связи с ЧП аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание, на котором распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших работников. 
 

 

ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание

06.07.2022, 16:12 31431
ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание
Фото: facebook/акимат Атырауской области
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня провел экстренное совещание в связи с чрезвычайным происшествием на месторождении Тенгиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Серик Шапкенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь. Кроме того, глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам", - сообщает пресс-служба областного акимата.

 
Также для выявления причин аварии будет создана специальная комиссия, которая проведет расследование происшествия. 
 
Напомним, 6 июля 2022 года на строительной площадке во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
 
О состоянии пострадавших работников рассказали врачи.
 

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