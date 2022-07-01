В Атырау девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Смертность на предприятиях Казахстана в текущем году выросла сразу на 6%. Безопасностью на производстве пренебрегают как иностранные гиганты, так и отечественные компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году, по данным Центра развития трудовых ресурсов, за январь-май погибло на производстве 70 человек, что сразу на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По информации finprom.kz , в 2021 году численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, в том числе со смертельным исходом, по данным БНС АСПиР РК, выросла на 4,9% по сравнению с 2020 годом и составила 2133 человека.

В региональном разрезе почти половина пострадавших пришлась лишь на 3 региона: Карагандинскую (537 человек), Восточно-Казахстанскую (320 человек) области и Нур-Султан (161 человек).

Больше всего пострадавших работало на предприятиях обрабатывающей промышленности - 572 человека. Следом идут горнодобывающая промышленность (444 человек) и сфера строительства (199 человек).

Численность погибших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, по данным БНС АСПиР РК, за год сократилась на 13,3% и составила 176 человек за 2021 год. Из них погибших при групповых несчастных случаях - 16 человек, что сразу на 42,9% меньше по сравнению с 2020 годом.

Сфера-антилидер - строительство: сразу 34 погибших. В свою очередь на предприятиях горнодобывающей промышленности погиб 31 человек, из них 6 человек - при групповых несчастных случаях.

Данные Центра развития трудовых ресурсов, принадлежащего Министерству труда и социальной защиты населения РК, отличаются: согласно этому источнику, в 2021 году на производстве пострадали 1465 человек, что на 2,5% меньше по сравнению с 2020 годом. Численность погибших на производстве составила 200 человек, что на 2,4% меньше по сравнению с 2020 годом", - отмечают аналитики.

Они подчеркнули, что если на предприятиях иностранных корпораций трагедии случаются периодически, "так как в безопасность на производстве не торопятся вкладываться зарубежные владельцы", то аналогичные трагедии на отечественных предприятиях вызывают еще больше вопросов.





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