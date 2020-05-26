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Третий пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы полицейский находится в реанимации

25.05.2020, 16:10 9100
Третий пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы полицейский находится в реанимации
Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Третий пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы - старший оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.
 

Ербулан Сейдазым - старший данного поста. В момент ДТП он находился на улице с планшетом в руках, проверял проезжающий автотранспорт по базе данных", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы. 

 
По информации ведомства, в результате аварии полицейский получил тяжелые травмы головы с переломом в височной и затылочной областях. 
 

Он госпитализирован, сейчас находится в реанимации 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе.

 
Напомним, сегодня утром пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли
 

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