Третий пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы полицейский находится в реанимации

Ербулан Сейдазым - старший данного поста. В момент ДТП он находился на улице с планшетом в руках, проверял проезжающий автотранспорт по базе данных", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
По информации ведомства, в результате аварии полицейский получил тяжелые травмы головы с переломом в височной и затылочной областях.
Он госпитализирован, сейчас находится в реанимации 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, сегодня утром пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства