Третий пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы полицейский находится в реанимации

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Третий пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы - старший оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Ербулан Сейдазым - старший данного поста. В момент ДТП он находился на улице с планшетом в руках, проверял проезжающий автотранспорт по базе данных", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По информации ведомства, в результате аварии полицейский получил тяжелые травмы головы с переломом в височной и затылочной областях.

Он госпитализирован, сейчас находится в реанимации 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе.

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