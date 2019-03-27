Три автобуса столкнулись в Нур-Султане (ВИДЕО)

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Три автобуса столкнулись на улице Улы Дала в столице, передает Kazakhstan Today.

Cегодня, 26 марта, на улице Улы Дала на пересечении с проспектом Кабанбай батыра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12. Далее были задеты автобус №53 и машина скорой помощи. По предварительной информации, есть пострадавшие. Детали выясняются", - сообщили в пресс-службе компании Astana LRT.

По данным СМИ, в результате аварии скончались два человека.





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