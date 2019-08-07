Талдыкорган. 6 августа. Kazakhstan Today - Три человека погибли при тушении степного пожара в горах Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

При тушении степного пожара в горной местности на территории Талдынского сельского округа Панфиловского района Алматинской области 5 августа погибли 3 человека, один из них - работник Жаркентского учреждения лесного хозяйства, двое - местные жители, которые самоотверженно боролись со стихией. Кроме этого, 7 человек получили ожоги различной степени тяжести, из них 1 человек сломал ногу. Пострадавших доставили на вертолете в село Лесновка с дальнейшей госпитализацией в Центральную районную больницу Жаркента", - сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК.

Непосредственно на месте событий находятся более 13 единиц специальной техники и 59 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям и департамента полиции Алматинской области, а также Жаркентского государственного лесного учреждения.





В ликвидации очага возгорания наряду с пожарными и сотрудниками полиции были задействованы добровольные противопожарные формирования, образованные из местных жителей и работников лесного хозяйства.

По данным МВД, тушение пожара усложнялось труднодоступностью горной местности, в связи с чем привлекался вертолет МИ-8 с водосливным устройством. В связи с отсутствием водоема для забора воды, воздушное судно работало для транспортировки людей и обеспечения водой для ранцевых опрыскивателей.

Борьба со стихией проходила в условиях тяжелой физической нагрузки и плохой видимости, в сложнейших метеоусловиях.

Работы по тушению пожара продолжаются, привлечены дополнительные силы и средства для локализации пожара, в том числе к месту событий передислоцирован еще один вертолет "Казавиаспас". Ситуация находиться под контролем. Министерство внутренних дел выражает соболезнования семьям трагически погибших и пострадавших при ликвидации ЧС", - резюмировали в ведомстве.

Ранее крупный пожар произошел на территории Баянаульского государственного национального природного парка - загорелась сухая трава и лес.

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