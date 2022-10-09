Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил Следственный комитет по итогам предварительного расследования.
Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.