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Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

08.10.2022, 17:14 9281
Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли три человека, сообщил Следственный комитет по итогам предварительного расследования.
 

Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

 
Как выяснилось, фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, также по месту жительства проводят обыски.
 
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
 
Движение по мосту временно приостановлено. Отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
 

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В Риддере спасатели вытащили собаку из колодца

08.10.2022, 13:51 13071
Риддер. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере сотрудники пожарной службы спасли собаку, которая убежала от хозяина и провалилась в колодец.
 
О том, что собака упала в колодец, сообщила спасателям волонтер общества "Мохнатые лапки" города Риддера. Прибыв на место происшествия, на улице Семипалатинская сотрудники СПЧ-1 при помощи штурмовки спустились в колодец и благополучно достали животное.
 
Как оказалось, собака по кличке Рыжая убежала от хозяина и упала в люк, рассказали в ДЧС ВКО.

 
ДЧС рекомендует владельцам животных не оставлять без присмотра своих питомцев.
 
При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.
 

В пассажирском поезде Кызылорда - Семей произошел пожар

08.10.2022, 11:58 15886
В пассажирском поезде Кызылорда - Семей произошел пожар
Фото: polisia.kz
Тараз. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 8 октября, в 02.45 в транспортную полицию поступило сообщение о пожаре в помещении электроустановки пассажирского поезда сообщением Кызылорда - Семей на перегоне Бурный - Сурым Жамбылской области.
 
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Были оцеплены вагоны с обеих сторон, а 34 пассажира выведены на безопасное расстояние, сообщает Polisia.kz.
 
В результате слаженных действий никто из пассажиров не пострадал. По данному факту начато досудебное расследование.

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Позже в АО НК "КТЖ" прокомментировали, что возгорание произошло в пяти купе вагона. Пожар ликвидирован совместными оперативными действиями пожарных служб и работниками поездной бригады.

Из вагона пассажиры рассажены на свободные места в составе поезда. Поезд отправился в 6 часов 6 минут", - сообщили в пресс-службе.


Для проведения расследования в нацкомпании создана комиссия.

Напомним, 21 сентября пожар произошел в пассажирском поезде сообщением Алматы - Петропавловск.
 

Два ребенка и взрослый погибли при столкновении автомобиля с прицепом КамАЗа в Павлодарской области

08.10.2022, 11:42 16436
Два ребенка и взрослый погибли при столкновении автомобиля с прицепом КамАЗа в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 8 октября - Три пассажира, в том числе два ребенка погибли, два водителя травмированы в результате столкновения автомобиля Нива с прицепом КамАЗа в Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
7 октября в 22.00 на 55-м километре автодороги Ленинский - Курчатов, возле села Сырлыкала Аксуского региона, 40-летний водитель автомашины Нива, не обеспечив безопасную скорость движения, совершил столкновение с прицепом автомашины КамАЗ-5320, который стоял на обочине с правой стороны проезжей части в попутном направлении, информирует Polisia.kz.
 
В результате ДТП три пассажира автомашины Нива 1982, 2010 и 2016 годов рождения скончались на месте происшествия. Оба водителя госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось о двух смертельных ДТП в этой же области.

 

Два смертельных ДТП произошли в Павлодарской области

08.10.2022, 09:21 17956
Два смертельных ДТП произошли в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 8 ОКТЯБРЯ - Две дорожные аварии, в которых погибли два водителя, произошли за полтора часа на трассе Павлодар - Кызылорда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
6 октября в 22.45 на 41-м километре трассы Павлодар - Кызылорда, у села Пограничник, 52-летний водитель автомашины Volkswagen Sharan, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывания в кювет.
 
Спустя полтора часа после происшествия на 1253-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда, в 15 километрах от Экибастуза, 54-летний водитель Toyota Camry 40, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие - криволинейный брус.
 
Оба водителя скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений, сообщает Polisia.kz.
 
Назначены экспертизы. Автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки. Проводится проверка.
 

Одной из причин ДТП является личная недисциплинированность водителей. Только в текущем году на дорогах области зарегистрировано 12 опрокидываний и 3 наезда на кривбрус. Вместе с тем сотрудниками полиции области пресечено более 95 тысяч нарушений правил дорожного движения", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров.

 

Отравление детей в щербактинской школе: арендатору грозит штраф 1,5 миллиона тенге

07.10.2022, 15:43 26281
Отравление детей в щербактинской школе: арендатору грозит штраф 1,5 миллиона тенге
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 7 ОКТЯБРЯ - С арендатором щербактинской школы, где отравились дети, расторгнут договор, ему грозит штраф в размере 1,5 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время досудебное расследование в отношении предпринимателя, арендовавшего столовую ООШ № 2, прекращено, сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.
 
Полиция вернула документы санврачам для привлечения виновных к административной ответственности по статье 425 КРКоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".
 
Наказание для арендатора школьной столовой теперь определит суд. Предпринимателю грозит штраф порядка 1,5 млн тенге.
 

Ему уже направлено уведомление о расторжении договора по оказанию услуг в организации питания этой школы. Дисциплинарное наказание - строгий выговор получили директор, завуч и медицинская сестра ООШ № 2", - сообщили в акимате Щербактинского района.

 
Ранее сообщалось, что в Щербактинском районе Павлодарской области четверо школьников попали в больницу с пищевым отравлением после похода в школьную столовую. Еще пять детей лечились амбулаторно.

Санитарные врачи нашли ряд нарушений в школьной столовой. В частности, выяснилось, что столовую некачественно дезинфицируют: внутри летают мухи, нет документов о качестве и безопасности фруктов и овощей, у повара не было допуска к работе", - сообщает Pavlodarnews.kz.

 

Посетитель кафе в Шымкенте получил огнестрельное ранение

07.10.2022, 15:20 26896
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 7 ОКТЯБРЯ - В одном из кафе Шымкента мужчину ранили из огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 октября около 04.30 в Аль-Фарабийское РУП поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Установлено, что в одном из кафе неизвестные произвели выстрел из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации", - сообщает Polisia.kz.


Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 24, часть 3, "Покушение на убийство".
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили авто ВАЗ-21014, в салоне которого обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.
 
Дело находится на особом контроле руководства прокуратуры и городской полиции.
 

В Алматинской области отец и трое сыновей погибли от отравления газом

07.10.2022, 11:18 29526
КОНАЕВ. 7 ОКТЯБРЯ - В дачном обществе "Жомарт" в Илийском районе мужчина 1970 года рождения и его трое сыновей, один 2009 года рождения и двое 2014 года рождения, скончались от отравления газом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тела мужа и сыновей обнаружила супруга, когда пришла с работы домой. Предварительная причина смерти - отравление газопропановой смесью.
 
Она рассказала, что утром 6 октября муж отвез ее на работу и вернулся домой к сыновьям.
 
Спасатели установили, что погибшие получили отравление от газового баллона с пропаном.
 

25-литровый баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи, которая была смонтирована кустарным путем", - сообщили в ДЧС Алматинской области.

 

В ВКО в результате ДТП произошел разлив 25 тонн серной кислоты

07.10.2022, 09:35 28671
В ВКО в результате ДТП произошел разлив 25 тонн серной кислоты
Фото: скриншот из видео департамента экологии
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 ОКТЯБРЯ - В Катон-Карагайском районе ВКО в результате ДТП разлилось 25 тонн серной кислоты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте экологии Восточно-Казахстанской области, 5 октября 2022 года на 227-м км трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи, вблизи села Ново-Хайрузовка, произошло опрокидывание КамАЗа с автоцистерной.
 

В результате аварии на земельный участок площадью около 50 квадратных метров из автоцистерны вытекла серная кислота общей массой 25 тонн", - проинформировали в департаменте.

 
Сообщается, что в целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения ТОО "Казцинк" выделило 15 тонн извести, которой была покрыта поверхность загрязненного участка.
 
Сотрудниками департамента экологии отобраны пробы почвы для определения степени загрязнения почвенного покрова.
 

Поясняем, что в силу статьи 136 Экологического кодекса РК лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб… В этой связи обязательства по ликвидации последствий аварийного загрязнения будут возложены на ТОО "АМ Logistic", которое оказывало услуги по транспортировке серной кислоты", - уточнили в департаменте.

 
В настоящее время Катон-Карагайским районным отделом внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия по данному факту аварийного происшествия, в рамках которого будет определен экологический ущерб.

 

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