Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе из-за горящей свалки

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области накануне из-за большой задымленности от горящей свалки на трассе Алматы - Капшагай произошло массовое ДТП, передает Kazakhstan Today.

ДТП с участием восьми автомобилей произошло на 34-м километре платного участка дороги Алматы - Капшагай. В результате пострадали три человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в компании QazAvtoJol.

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