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Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе из-за горящей свалки

11.06.2020, 09:47 6967
Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области накануне из-за большой задымленности от горящей свалки на трассе Алматы - Капшагай произошло массовое ДТП, передает Kazakhstan Today.
 
ДТП с участием восьми автомобилей произошло на 34-м километре платного участка дороги Алматы - Капшагай. В результате пострадали три человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в компании QazAvtoJol.
 
Причиной ДТП стала сильная задымленность от пожара на полигоне твердых бытовых отходов.
 

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