Туберкулез выявили у работника детского сада в Петропавловске

В результате происшествия погиб 21 человек, еще 12 пострадали

Фото: кадр из видео

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Рим. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев нет среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествие в Венеции, в результате которого погиб 21 человек, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.





Наших граждан среди пострадавших нет", - заявил Айбек Смадияров.





Напомним, в пригороде Венеции Местре пассажирский автобус упал с эстакады на высоте 30 метров на железную дорогу, проходящую вдоль трассы, информирует lenta.ru со ссылкой на Rai.









В результате происшествия погиб 21 человек, еще 12 пострадали. Пропавшими без вести числятся четыре-пять человек. Уточняется, что автобус работал на метане и загорелся сразу после падения.





Пожарные до сих пор тушат огонь, передает агентство ANSA. Согласно его информации, число пострадавших составляет до 40 человек. Издание Il Gazzettino упоминает минимум о двух погибших детях. По сведениям газеты, при падении автобус задел электрические провода.





На место происшествия приехал мэр Венеции Луиджи Бруньяро. В социальных сетях он назвал аварию огромной трагедией и объявил траур в городе.